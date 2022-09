L’uomo più veloce del mondo è pronto per l’altare. È il grande giorno del matrimonio per Marcell Jacobs e Nicole Daza, madre di Antony e Megan, due dei tre figli del campione olimpico dei 100 metri, la gara regina della velocità su pista.

Le nozze si celebreranno nel pomeriggio di sabato alla Torre di San Marco a Gardone Riviera, affacciato sul lago di Garda, nel giorno in cui Nicole compie 29 anni.

Sono 170 gli ospiti attesi per il matrimonio, ma tra questi non ci sarà Lamont Jacobs, il padre militare statunitense che lo abbandono quando era bambino assieme alla madre Viviana. Come raccontato da Marcel in una intervista alla Gazzetta dello Sport, i rapporti tra i due restano praticamente nulli, dopo un piccolo tentativo di rappacificazione dopo le Olimpiadi di Tokyo: “Non è venuto, mi ha bidonato. Stavolta non l’ho nemmeno sentito — ha spiegato al quotidiano —. Per fortuna che già da domenica scorsa sono arrivati dagli Stati Uniti mia nonna, gli zii e alcuni cugini, in tutto sedici persone. Si fermeranno fino a lunedì nell’hotel di mamma”.

Non è chiaro invece se sarà presente il primo figlio di Marcell, Jeremy, avuto a soli 17 anni dall’ex compagna Erika Szabo, che ora lo accusa di avere abbandonato il piccolo, di 8 anni. Nei mesi scorsi l’ex fidanzata aveva accusato il velocista azzurro di non aver pagato il mantenimento per il figlio: “Per un anno non ha pagato niente e parliamo di 300 euro”, aveva spiegato in una intervista a ‘Chi’.

Alla Gazzetta dello Sport Marcell ha invece raccontato il suo addio al celibato: “Ci siamo divertiti un bel po’, al venerdì con il concerto di Capo Plaza, mentre il sabato mi hanno vestito da carcerato e mi hanno ammanettato, portandomi in giro dal quartiere Fleming fino a ponte Milvio. Ho patito un caldo assurdo con quel travestimento”.

Quanto al viaggio di nozze, Marcell e Nicole trascorreranno due settimane “di assoluto relax” a Bali, “mentre gli ultimi sette giorni ci sposteremo in un resort alle Maldive”.

Redazione

Fabio Calcagni