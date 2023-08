Tornerà dalla Francia per sposarsi con se stessa nelle acque del Salento, terra dove sono originari i genitori. Marina Muscillo ha 37 anni e negli ultimi due sta lottando contro un cancro tanto raro quanto aggressivo: il rabdomiosarcoma alveolare. Sposarsi il primo settembre nel mare del ‘suo’ Salento rappresenta il sogno che aveva da bambina e che vuole realizzare a tutti i costi anche senza l’anima gemella che non ha ancora trovato.

Marina è molto attiva sui social, soprattutto su Instagram, dove si definisce ballerina per passione ma ‘mamma di professione’ al fianco di Louane e Romy di 17 e 4 anni. Tra poche settimane tornerà nel piccolo comune di San Pietro in Lama dove i genitori, anche loro emigrati, posseggano ancora una abitazione. Dopo la malattia diagnostica di recente, la 37enne si è sottoposta a sei mesi di chemioterapia intensiva, 63 sedute di radioterapia e poi altri sei mesi di chemioterapia di comfort. Il cancro però non è andato via, anzi, si è ripresentato in forma ancora più aggressiva con metastasi in diverse zone del corpo. Un quadro clinico che potrebbe degenerare da un momento all’altro.

“Ora tornerò a casa mia – dice – queste sono le mie radici, perché sono cresciuta rispettando le tradizioni salentine“. Dopo aver ricevuto la diagnosi del cancro, Marina racconta che “per una settimana ho pianto tantissimo. Non sapevo cosa mi sarebbe successo, ma poi ho deciso di vivere e mettere tutte le possibilità dalla mia parte, per le mie figlie e per me stessa”. E la sua pagina Instagram testimonia tutta la voglia di vivere che la donna francoitaliana ha. Spettacoli danzanti, sfilate e foto del suo copro “rubato da Raymond“, nome che ha dato al suo cancro.

Adesso ha affidato l’organizzazione del suo matrimonio all’agenzia “With love event planner”. “Quando ci ha contattato per organizzare l’evento – raccontano i titolari Massimiliano Totaro e Laura Montauti – abbiamo deciso di organizzare tutto in modo gratuito, tranne per le spese vive come il cibo e i fiori. Ma anche le altre aziende che collaborano con il nostro team hanno deciso di offrire il proprio contributo senza costi, come vino (cantina Paololeo) e dolci gratis (Martinucci). C’è anche una ballerina di pizzica che si è proposta per allietare la serata”.

La festa è in programma il prossimo primo settembre al lido Venere a Posto Vecchio, località marina di Salve. “La cerimonia sarà celebrata in francese da un suo amico – prosegue – Ci saranno anche degli interpreti per rendere l’evento fruibile a tutti. Quest’ultimo sarà caratterizzato dal rito del gomitolo di lana, piuttosto diffuso in Francia: i presenti tesseranno una sorta di percorso dentro al quale Marina passeggerà, determinando un legame indissolubile tra lei e gli ospiti”.

