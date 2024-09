Un programma dove anche le realtà locali, spesso considerate secondarie, occuperanno un ruolo centrale, con includerà anche collegamenti in diretta dalle piazze italiane e racconti immersivi della vita quotidiana nel nostro Paese. Massimo Giletti presenta a Domenica In da Mara Venier “Lo Stato delle Cose”, il suo nuovo format in onda da lunedì 30 settembre in prima serata su Rai 3, che mitrerà a esplorare la complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo, offrendo diverse prospettive per comprendere la realtà. Il programma affronterà temi centrali del dibattito pubblico attraverso interviste a ospiti di vario genere. Le notizie e i fatti saranno raccontati attraverso un modello narrativo simile al reportage, dove i cittadini diventeranno protagonisti: denunciando, chiedendo risposte e cercando di partecipare attivamente alla vita pubblica.

Perché Massimo Giletti torna in Rai

Giletti condurrà faccia a faccia con figure di rilievo della politica e della società italiana, proponendo domande incisive e confronti che puntano a informare e chiarire. Non mancheranno momenti dedicati a cultura e intrattenimento: musica, cinema, letteratura e spettacolo troveranno spazio con interventi di cantanti, attori e scrittori, che offriranno un contrappunto intellettuale ma leggero ai temi trattati.

Il ritorno di Massimo Giletti in Rai

Massimo Giletti, 62 anni, è tornato in Rai dopo sette anni, l’amministratore delegato Roberto Sergio e il direttore generale Giampaolo Rossi hanno espresso soddisfazione nel riaccogliere Giletti, definendolo uno dei volti più influenti della televisione italiana. Questo ritorno segna una svolta dopo l’uscita controversa di Giletti da La7, dove aveva condotto “Non è l’Arena” fino ad aprile 2023, quando il programma fu chiuso improvvisamente. La decisione sarebbe stata collegata a un’intervista a Salvatore Baiardo, ex collaboratore di giustizia legato a Matteo Messina Denaro e ai fratelli Graviano, portando l’editore Urbano Cairo a essere ascoltato dai magistrati. Giletti ha espresso delusione nei confronti di Cairo, che ha definito un tradimento personale e umano. Nei mesi precedenti, Giletti aveva anticipato il suo ritorno in Rai e menzionato una serie di eventi in programma, lasciando aperta la possibilità di future collaborazioni.

