È stato un matrimonio in grande stile quello che ha coronato il sogno d’amore di Francesco Merola e Marianna Mercurio. Lui figlio d’arte del re della sceneggiata napoletana, Mario Merola, lei popolare attrice di cinema e Tv, hanno detto il loro doppio sì nella chiesa di san Ciro a Portici. Poi la festa a La Sonrisa di sant’Antonio Abate con oltre 500 ospiti. Una giornata indimenticabile per i due sposi tra emozioni, canzoni e amici del mondo della canzone napoletana.

Durante la cerimonia, in mattinata a Portici, Francesco Merola ha intonato anche l’Ave Maria in omaggio al papà. La sposa lo ha ascoltato assorta e l’emozione era palpabile. A testimoniare la loro unione Imma Polese, figlia del famoso boss delle cerimonie e suo marito Matteo Giordano. Dopo la funzione religiosa gli sposi e gli ospiti si sono spostati al Castello delle Cerimonie per il banchetto nuziale.

Tra gli oltre 500 ospiti, all’evento hanno preso parte numerose personalità dello spettacolo campano: da Andrea Sannino a Sal Da Vinci, passando per Rosario Miraggio, Valentina Stella e Tony Colombo. Il matrimonio è stato festeggiato con colombe bianche, fuochi d’artificio e gli amici invitati che si sono susseguiti sul piccolo palco per omaggiare gli sposi che a loro volta hanno cantato fino a tarda sera.

La festa è stata anche una bella occasione per ricordare i compianti Mario Merola e don Antonio Polese, quest’ultimo scomparso il 1 dicembre 2016. Al momento della torta (un enorme castello coperto di panna) su una delle torri della struttura è stata proiettata la foto dei due, Mario Merola e Antonio Polese, protetti dal volto di San Gennaro. Mentre in cielo esplodevano i fuochi d’artificio, riecheggiava la voce del padre dello sposo sulle note di “Tu ca nun chiagne”.

A quel punto per Francesco Merola è stato impossibile trattenere le lacrime. Non solo la gioia per il matrimonio con Marianna Mercurio ma anche la tristezza per non avere il compianto papà nel giorno più bello della sua vita. Lo sposo, preso dalla forte emozione ad un certo punto alzando gli occhi al cielo grida: “Papà, papà” stretto nell’abbraccio commosso e rassicurante della sua sposa.

Marianna Mercurio, cantante e attrice, classe 1983, ha intrapreso da tempo la sua carriera nel mondo della tv e del cinema. E’ salita alla ribalta per alcune interpretazioni in note serie tv e fiction, tra cui “I bastardi di Pizzofalcone”. Tra lei e Francesco ci sono 13 anni di differenza ma la coppia sembra amarsi moltissimo.

La sera prima del matrimonio, come da tradizione, non è mancata la serenata alla sposa. Sulle note di “Me sposo a te”, Franceso Merola ha cantato il suo amore per la donna che ha atteso all’altare. I due si sono conosciuti grazie a Nino D’Angelo. “Quando la vidi scendere dalle scale del teatro dissi subito che mi piaceva e da lì è nato il corteggiamento e non ho capito più niente”, ha detto lo sposo nel salotto di Domenica In, dove i due hanno annunciato le nozze. È stato proprio l’artista napoletano ad inviare un messaggio alla coppia di futuri sposi. “Questi signori dovevano fare la finta di essere fidanzati e si sono innamorati veramente”, ha commentato Nino D’Angelo.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

