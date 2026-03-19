La scena è questa: un podcast annuncia un’intervista alla presidente del Consiglio. E una parte del dibattito pubblico reagisce… senza averla ascoltata. Non è un dettaglio. È il punto. Perché mentre Giorgia Meloni andava a sedersi davanti ai microfoni del Pulp Podcast di Fedez e Mr Marra, dentro un formato lungo, dialogato, seguito da un pubblico che la politica intercetta male o per niente, una fetta del commentariat produceva già la sua analisi: operazione di consenso, mossa disperata, propaganda.

Tutto prima. Tutto già deciso.

È un riflesso pavloviano che racconta molto più dei contenuti del podcast. Racconta un sistema informativo che non ha capito – o finge di non capire – che il terreno è cambiato. E che oggi la politica può permettersi di parlare direttamente, fuori dai circuiti tradizionali, senza chiedere il permesso. Si può essere d’accordo o no con Meloni ma c’è una cosa che non si può negare senza fare un torto all’intelligenza: dentro quel podcast si è discusso. Sul serio.

Lo spazio (senza risse) del podcast

Non c’è stata la rissa da talk show, non c’è stata la domanda costruita per interrompere, non c’è stata la compressione in trenta secondi buoni per il titolo. C’è stato tempo. E quando c’è tempo, emergono le linee politiche vere.

Sul referendum, Meloni gioca una partita chiara: sostiene che il fronte del no stia trasformando il voto in un referendum su di lei, perché sul merito fa più fatica. «Votate contro la Meloni», è la sintesi che attribuisce alle opposizioni. E la sua risposta è speculare: non si vota sul governo, si vota sulla giustizia. È una linea che si può contestare, certo. Ma è una linea. Argomentata. Difesa. Non uno slogan buttato lì tra un’interruzione e l’altra.

E infatti il passaggio più interessante è quasi provocatorio: anche chi la detesta – dice – dovrebbe votare sì se condivide la riforma. Prima si sistema la giustizia, poi si fa la battaglia politica alle elezioni. È un tentativo evidente di rompere la logica tribale del voto. Che riesca o no, è secondario. Intanto è stato messo sul tavolo.

Questo, banalmente, in televisione non sarebbe successo. Ed è qui che il contenitore conta quanto – se non più – del contenuto.

I podcast come Pulp stanno diventando qualcosa che in Italia mancava: spazi dove la politica viene trattata come una conversazione e non come una rissa. Informali, sì. Ma non superficiali. Popolari, ma non infantilizzanti. Fedez e Mr Marra fanno una cosa che molti professionisti dell’informazione hanno smesso di fare: fanno parlare. E poi, eventualmente, contestano. È esattamente questo che crea attrito.

Perché significa togliere centralità a un sistema che per anni ha deciso tempi, toni e accessi del discorso pubblico. E che oggi si ritrova scavalcato, mentre continua a reagire come se nulla fosse cambiato.

Il silenzio di Conte, il rifiuto di Schlein

C’è poi un altro dato, ancora più semplice. L’invito è stato fatto anche a Giuseppe Conte ed Elly Schlein. Il primo non ha risposto, la seconda ha declinato. Legittimo. Ma in comunicazione gli spazi non restano vuoti: vengono occupati.

E Meloni li occupa.

Non perché sia più “pop”, ma perché ha capito che quel pubblico – giovane, mobile, fuori dai circuiti tradizionali – non lo raggiungi con i talk del prime time. Lo raggiungi dove sta. E oggi sta anche lì, dentro una cuffia, su un podcast.

Il paradosso è che a indignarsi sono spesso gli stessi che da anni chiedono alla politica di uscire dai palazzi, di contaminarsi, di parlare linguaggi nuovi. Quando succede davvero, però, scatta il sospetto automatico. Come se il problema non fosse la qualità del confronto, ma il fatto che avvenga fuori dai luoghi “giusti”.

Il punto allora è semplice, e un po’ scomodo.

Non è Meloni che va da Fedez a segnare una rottura. È il fatto che oggi possa farlo senza passare da nessuno. E chi continua a commentare prima di ascoltare non sta difendendo l’informazione. Sta difendendo un’abitudine. Che nel frattempo, fuori, è già saltata.

Ilaria Donatio Ho scritto “Opus Gay", un saggio inchiesta su omofobia e morale sessuale cattolica, ho fondato GnamGlam, progetto sull'agroalimentare. Sono tutrice volontaria di minori stranieri non accompagnati e mi interesso da sempre di diritti, immigrazione, ambiente e territorio. Lavoro al The Watcher Post.

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Ilaria Donatio