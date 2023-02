Trend confermati da un lato e dall’altro. La Supermedia di YouTrend per Agi conferma la fine della luna di miele di Giorgia Meloni con l’elettorato, con Fratelli d’Italia che interrompe ormai la crescita e anzi torna a veder calare il proprio consenso, e dall’altra parte un Partito Democratico che vede segni di ‘risveglio’.

L’ultima Supermedia YouTrend, che include sondaggi realizzati dal 26 gennaio all’8 febbraio (sono stati considerati EMG del 31 gennaio e 6 febbraio, Ixè del 3 febbrai, Piepoli dell’1 febbraio e SWG del 30 gennaio e 6 febbraio), vede il partito della presidente del Consiglio calare di uno 0,2 per cento e scendere al 29,5 per cento.

Alle spalle di Fratelli d’Italia resta il Movimento 5 Stelle, stabile al 17,2%, ma il dato da tenere d’occhio è quello del Partito Democratico. I Dem crescono di oltre mezzo punto, spinti all’insù dal dibattito sulle primarie e su una contrapposizione alle politiche del governo di destra apparse più efficaci all’elettorato. In questo modo i Dem tornano ad avvicinarsi proprio al movimento guidato da Giuseppe Conte.

L’area di centrosinistra resta però molto staccata da quella di destra al governo, vale infatti ancora meno della metà: la somma di PD, Verdi-Sinistra e +Europa si ferma al 22,6 per cento contro il 46% della maggioranza.

Maggioranza che vede la Lega stabile all’8,5%, mentre Forza Italia fa un piccolo passo in avanti e ritorna a toccare quota sette per cento. Il partito di Berlusconi resta però dietro al Terzo Polo di Calenda e Renzi, stabile e sotta la soglia dell’8 per cento, segnale che a quasi cinque mesi dal voto del 25 settembre la corsa di Azione e Italia Viva si è arrestata.

Supermedia liste

FDI 29,5 (-0,2)

M5S 17,7 (=)

Pd 16,2 (+0,6)

Lega 8,5 (=)

Terzo Polo 7,7 (=)

Forza Italia 7,0 (+0,2)

Verdi/Sinistra 3,6 (=)

+Europa 2,8 (+0,3)

Italexit 2,3 (+0,1)

Unione Popolare 1,7 (+0,2)

Noi Moderati 1,0 (-0,1)

Supermedia coalizioni

Centrodestra 46,0 (-0,2)

Centrosinistra 22,6 (+0,9)

M5S 17,7 (=)

Terzo Polo 7,7 (=)

Italexit 2,3 (+0,1)

Altri 3,7 (-0,8)

Fabio Calcagni Napoletano, classe 1987, laureato in Lettere: vive di politica e basket.

