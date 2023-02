Un lento ma progressivo calo nei cuori dell’elettorato italiano. Dopo aver raggiunto i 100 giorni alla guida del Paese e a Palazzo Chigi, Giorgia Meloni inizia a sentire il ‘peso’ delle difficoltà nel passaggio tra unico partito di opposizione all’esecutivo Draghi a principale forza di maggioranza.

Dopo aver scavalcato la soglia dei trenta punti percentuali, Fratelli d’Italia continua a scendere secondo la Supermedia di YouTrend: l’ultimo dato a due settimane dalle scorse rilevazioni vede gli eredi dei missini attestarsi al 29,4 per cento, facendo segnare un -0,2%.

Ma tra le forze di maggioranza è il quadro generale ad essere negativo: cala infatti anche la Lega di Matteo Salvini, all’8,7% (-0,2%), mentre Forza Italia resta stabile al sette per cento.

Quanto al fronte delle opposizioni, il Movimento 5 Stelle si conferma ancora una volta la prima forza. Il partito di Giuseppe Conte continua inoltre a risalire e sfiora ormai il 18 per cento, staccando il Partito Democratico. In casa Nazareno sembra invece finalmente fermarsi l’emorragia dei voti virtuali: il PD resta infatti stabile al 15,8% e aspetta ormai con impazienza il 26 febbraio, giorno in cui i Dem avranno un nuovo segretario con le primarie.

Quanto agli altri partiti, in decisa ripresa i ‘rossoverdi’ di Fratoianni e Bonelli, mentre tra gli altri i movimenti sono ormai minimi.

SUPERMEDIA LISTE

FDI 29,4 (-0,2)

M5S 17,9 (+0,4)

PD 15,8 (=)

Lega 8,7 (-0,2)

Terzo Polo 7,9 (-0,1)

Forza Italia 7,0 (=)

Verdi/Sinistra 3,4 (+0,3)

+Europa 2,5 (-0,1)

Italexit 2,1 (-0,2)

Unione Popolare 1,3 (-0,1)

Noi Moderati 1,1 (-0,1)

SUPERMEDIA COALIZIONI

Centrodestra 46,2 (-0,5)

Centrosinistra 22,2 (+0,2)

M5S 17,9 (+0,4)

Terzo Polo 7,9 (-0,1)

Italexit 2,1 (-0,2)

Altri 3,7 (+0,2)

Fabio Calcagni Napoletano, classe 1987, laureato in Lettere: vive di politica e basket.

