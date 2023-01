Il primato è saldo, soprattutto a causa delle difficoltà degli avversari, ma i segnali sono altrettanto chiari. Fratelli d’Italia fa registrare le prime difficoltà dopo i 100 giorni a Palazzo Chigi della sua leader Giorgia Meloni.

Lo attestava la Supermedia di YouTrend per Agi della scorsa settimana e lo conferma l’ultima rilevazione di Swg per il telegiornale di La7, pubblicata lunedì sera durante il tg condotto da Enrico Mentana.

Fratelli d’Italia infatti cala di quasi mezzo punto scendendo al 30,4 per cento, un dato più alto rispetto alla Supermedia che dava il partito di Meloni già sotto quota trenta.

Quello stesso 0,4% perso per strada dai meloniani è recuperato invece dal Movimento 5 Stelle. Il partito guidato da Giuseppe Conte si conferma sempre di più la seconda forza politica in Italia e la prima tra le opposizioni col suo 17,8%.

Dietro quindi il Partito Democratico, che finalmente da segnali di ripresa e sale al 14,2 per cento (+0,2%): i Dem devono aspettare ormai poche settimane per capire chi guiderà la nuova fase del partito, con le primarie dei gazebo previste il 26 febbraio prossimo.

Dietro il ‘podio’ virtuale c’è poi la Lega, il partito di Matteo Salvini recupera mezzo punto e sale al nove per cento, staccando il Terzo Polo di Calenda e Renzi, ancorato all’8,2%.

Quindi la ‘terza gamba’ della maggioranza di destra-centro, ovvero Forza Italia, che non scavalca quota sette per cento l’ultima rilevazione di Swg per La7.

Verdi e Sinistra si attestano poi al 3,6% (-0,2%) e +Europa al 3,2% (sostanzialmente stabili, -0,1%). Al 2% ci sono Per l’Italia con Paragone (-0,3) e Unione popolare (+0,2%). Le altre liste al 2,8% (-0,7%).

