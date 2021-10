Il giorno dopo il vertice del centrodestra dopo i deludenti risultati delle elezioni amministrative arriva un audio che rischia di essere una mina per la coalizione. Il segretario della Lega Matteo Salvini fa il punto sul voto e senza mezzi termini parla di Fratelli d’Italia e quindi della leader Giorgia Meloni. “È ovvio che noi abbiamo un centrodestra al governo e uno all’opposizione. Però c’è modo e modo di stare all’opposizione. Si può concordare una quota comprensibile di rotture di coglioni, che però vada a minare il campo Pd e 5 stelle e non fatta scientemente, come accaduto negli ultimi mesi, per mettere in difficoltà la Lega e il centrodestra”.

L’audio è stato diffuso in esclusiva dal quotidiano Il Foglio. Il giornale scrive che arriverebbe da una riunione al Teatro Sala Umberto di Roma, a cui ha partecipato tutto lo stato maggiore del Carroccio, ad eccezione del ministro Giancarlo Giorgetti, insieme ai parlamentari. I punti all’ordine del giorno dovevano essere l’analisi della sconfitta, la riforma delle pensioni e la manovra fiscale.

“Le prossime mosse di una coalizione la cui unità, considerate le parole di Salvini, è adesso tutta da verificare”, scrive quindi Il Foglio. Ieri il vertice tra i tre leader della destra a casa di Silvio Berlusconi, oggi volato a Bruxelles per partecipare al summit del Partito Popolare Europeo. L’incontro con Salvini e Meloni nella Villa sull’Appia Antica del leader di Forza Italia. Il pranzo per mettere fine a scontri e tensioni e per creare un’agenda comune.

A partire dal contrasto secco a una legge elettorale proporzionale. Due ore di confronto. Presenti anche Tajani, Ronzulli e La Russa. Infine un comunicato congiunto che parla di “massima collaborazione” e che “i leader d’ora in avanti avranno incontri periodici – con frequenza settimanale – per concordare azioni parlamentari condivise”. Al centro delle attenzioni la prossima nomina del Presidente della Repubblica. Già ieri si erano verificate tuttavia tensioni all’interno di Forza Italia dopo la nomina a nuovo capogruppo alla Camera Paolo Barelli, considerato dall’ala moderata del partito – formata dai ministri Gelmini, Carfagna e Brunetta – troppo “filo-sovranista”.

