Ha battuto Stefano Bonaccini con il 53,75% delle preferenze rispetto al 46,25% ottenuto dal governatore dell’Emilia-Romagna. Elly Schlein è la nuova, prima, segretaria del Pd. Il nuovo capo politico del partito leader dell’opposizione al Governo Meloni.

Un cambiamento accolto dalla stessa premier con ottimismo. Prima la telefonata a Schlein, poi i commenti rilasciati a Bruno Vespa nella trasmissione “Cinque minuti” su Rai Uno. “Mi aspetto una opposizione durissima, io ho fatto una opposizione durissima”, fa sapere Meloni che dice di essere pronta al confronto. “Il confronto delle idee non mi ha preoccupato, mai spaventato. Le ho sentito dire che il Pd sarà un problema per il governo Meloni: per noi la democrazia non è stata un problema mai, semmai lo è stato per la sinistra: per noi il confronto se è fatto sulle idee è una buona notizia. Sicuramente sono pronta al confronto” , aggiunge.

Meloni si sofferma poi sulla “bufala” dei soldi spesi dagli italiani con l’invio di armi all’Ucraina. “Noi non spendiamo soldi per comprare armi che mandiamo agli ucraini, noi abbiamo già delle armi che riteniamo oggi fortunatamente di non dover utilizzare, quindi non c’è niente che stiamo togliendo agli italiani per allontanare una guerra che potrebbe riguardare anche gli italiani” precisa nel corso della trasmissione ‘Cinque minuti’.

“Credo e capisco tutte le difficoltà e i dubbi dei cittadini ma credo anche che debba essere chiaro che è una illusione pensare che se noi non sostenessimo gli ucraini avremmo la pace. Non avremmo la pace ma una invasione, e quell’invasione porterebbe la guerra più vicina a casa nostra questo è lo scenario. Dopo di che sento anche dire ‘qui non abbiamo i soldi per gli italiani e spendiamo invece i soldi in armi’, anche questa è una bufala”.

Falsità, secondo la premier, anche sulla strage di Cutro dove nelle scorse ore hanno perso la vita decine e decine di migranti dopo che l’imbarcazione sulla quale viaggiavano si è schiantata contro uno scoglio a pochi chilometri dalla costa. “Tra le tante falsità che ho sentito dire c’è quella secondo la quale sarebbero naufragate a causa dei provvedimenti del governo sulle organizzazione non governative. Solo che quella tratta non è coperta dalle navi delle Ong”.

Meloni rinnova il “cordoglio per una tragedia che non può lasciare nessuno indifferente” ma sostiene la linea del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che si è scagliato con i migranti stessi per aver affrontato un viaggio pericoloso anziché restare in Patria e provare a cambiare le cose. Meloni con parole più morbide ribadisce la linea del suo ministro. “Questo dimostra banalmente che più gente parte e più rischia di morire” dichiara la premier la cui unica soluzione per affrontare con “serietà e umanità” questo problema è quella di “fermare le partenze”.

Soluzione che fa ricadere sull’Europa affinché “agisca in fretta per mettere n pratica ciò che è stato discusso” a Bruxelles.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo