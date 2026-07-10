Le prossime elezioni politiche potrebbero non decidere soltanto il prossimo governo. Potrebbero aprire una finestra storica per l’elezione del prossimo Presidente della Repubblica espressione del centrodestra. Una prospettiva che rende ogni scelta politica ancora più strategica. La coalizione guidata da Giorgia Meloni parte oggi da una posizione di forza, ma nessuna vittoria può essere considerata automatica. In una competizione che potrebbe decidersi su pochi punti percentuali, il tema delle alleanze tornerà inevitabilmente centrale.

Calenda o Vannacci per incidere sulla partita del Quirinale

Il vero interrogativo è quale direzione scegliere per allargare il consenso. Da una parte c’è l’area rappresentata da Carlo Calenda e Luigi Marattin: riformista, liberale, europeista, capace potenzialmente di intercettare il voto moderato e produttivo. Un’intesa di questo tipo potrebbe rafforzare la credibilità economica e istituzionale della coalizione, ma richiederebbe inevitabili compromessi politici. Dall’altra parte c’è Roberto Vannacci, che ha dimostrato di possedere una forte capacità di mobilitazione su temi identitari, sicurezza e immigrazione. Una figura che entusiasma una parte dell’elettorato, ma che divide profondamente un’altra.

Sono due strade profondamente diverse. La prima guarda al centro. La seconda punta a consolidare l’elettorato più identitario. È difficile immaginare che entrambe possano convivere stabilmente nello stesso progetto politico. Per questo la scelta assumerà inevitabilmente un valore strategico. Spetterà a Meloni decidere quale strada percorrere. Finora ha dimostrato una notevole capacità nel tenere unita la coalizione e nel governare equilibri complessi. Ma le prossime settimane potrebbero imporre una scelta più netta.

L’obiettivo non è soltanto vincere le elezioni. È costruire una maggioranza sufficientemente ampia e politicamente solida da affrontare l’intera legislatura e arrivare, quando sarà il momento, con i numeri e la coesione necessari per incidere anche sulla partita del Quirinale. Le alleanze non si costruiscono soltanto sommando voti. Si costruiscono definendo un’identità. E questa potrebbe essere la decisione più importante dell’intera campagna elettorale.

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Gabriele Elia