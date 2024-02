Ma la situazione è tutt’altro che eccellente… Alla Cina non basta aver infettato e messo in ginocchio il mondo col Coronavirus omettendo di avvertirlo, e mentendo a rotta di collo; alla Russia non basta aver assalito gratuitamente l’Ucraina per cui -bene – il Consiglio Europeo stanzia 50 miliardi di ulteriori aiuti (che dovrebbero servire ad alimentare la resistenza per indebolire il potere contrattuale di Putin in vista di una trattativa per chiudere la guerra), e chissà se nella testa di Zar Vladimir non ci sia il disegno di mettere sotto pressione altri paesi europei, dopo Kiev; il ministro Crosetto ammette che gli Houthi yemeniti sono guastatori per procura di Cina e Russia, le quali vogliono guadagnare metri di campo, e fiaccarci causando problemi al nostro commercio.

Israele è sotto pressione sull’altro fronte occidentale. E ci sarebbe molto da dire anche su quanto accade in termini coloniali nel continente africano, sempre per mano di Cina e Russia. L’America è attesa da una campagna elettorale rude e ancora non ci dice se continuerà a fare la mamma protettiva di una Europa che fatica a ridisegnarsi come efficiente e lungimirante, mentre l’est del mondo affresca il tentativo di indebolire l’ovest, cioè noi, mangiandogli metri di campo con diversi focolai, per arrivare a contendergli la supremazia economica, e forse non solo quella. In tutto ciò, diroccano gli appelli in Usa ed Europa perché Israele fermi la sua reazione a Gaza, e in Occidente i cortei pro-Pal diventano pro-Hamas.

Intanto, in Italia, nella maggioranza di Governo c’è maretta (ieri le dimissioni di Vittorio Sgarbi da sottosegretario), il che non favorisce la produzione di riforme eccezionali, ma anche confusione ideale, se un viceministro dell’Economia, sulla carta liberale, ammette che si appresta a disegnare un fisco guardone persino sui social (altro che fisco amico, dovremo stare attenti a pubblicare una foto a cena fuori, evviva la libertà), in Sicilia Renato Schifani rischia la giunta, Matteo Salvini è sotto pressione per i sondaggi non eccezionali e il no al terzo mandato dei suoi alleati di Governo che libererebbe Luca Zaia, e Forza Italia pensa ai doggy bag.

Sul fronte opposto Schlein continua a parlare di priorità come i sit-in sotto la Rai e di lotta al fascismo (a me sembra che uscite come quella sul fisco a carico di professionisti e partite iva odorino più di comunismo, francamente, quindi fossi in lei starei tranquilla, o al massimo sarei gelosa), e Conte… beh Conte non avendo alcuna idea è disposto a qualunque cosa, tranne che a fare cose serie, pur di contendere al Partito Democratico la leadership del campo largo. Talmente largo da arrivare ad abbracciare Hamas (come accade in alcuni convegni a Milano). Insomma, in Italia un asilo, nel mondo un casino. Speriamo che qualcuno in Occidente si svegli. E perché no, a cominciare dall’Italia.

