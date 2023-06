Un uomo che appare all’improvviso dietro a un albero del parco Vergani di Milano in zona Pagano. Punta verso l’area gioca dei bambini e da dietro afferra il braccio di una piccola di 4 anni. La babysitter interviene con prontezza per proteggere la bambina e riesce così a far allontanare lo sconosciuto.

Un uomo descritto come straniero dai testimoni, che hanno subito chiamato le forze dell’ordine, con carnagione scura e all’apparenza di circa 40 anni. Subito dopo il tentato rapimento è scomparso.

È il racconto contenuto nella denuncia presentata da un italiano 35enne, padre di una bimba di quattro anni, ai carabinieri della stazione Porta Magenta. L’episodio è avvenuto il 22 giugno, poco dopo le 16.30. La bambina stava giocando nell’area giochi di fronte alla scuola dell’infanzia Pier Capponi, in zona Pagano, al termine dell’ultima campanella.

I militari che stanno indagando sul caso stanno ascoltando i testimoni e visionando i filmati delle telecamere presenti in zona per cercare di identificare e individuare l’aggressore.