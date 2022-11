Fabiola Valentín e Mariana Varela si erano conosciute a un concorso internazionale in Thailandia. Due anni fa: colpo di fulmine evidentemente visto che le due modelle, miss Argentina e miss Porto Rico si sono messe insieme e hanno annunciato nelle ultime ore sui social network il loro matrimonio. “Quieres se mi novia?”, la frase che compare su una foto delle due oltre agli anulari gli anelli, due coroncine d’oro.

La storia delle due Miss che si sono sposate il 28 ottobre sta facendo il giro del mondo. Valentín ha 22 anni ed era diventata nel 2020 Miss Grand Puerto Rico, Varela ha 26 anni e nel 2019 era stata premiata come Miss Argentina. Per dare la notizia ai loro follower hanno scelto di pubblicare un video con il loro momenti insieme, intimi, tra baci, abbracci, vacanze e promesse di matrimonio. “Dopo aver deciso di mantenere privata la nostra relazione, apriamo le porte a un giorno speciale. 28/10/2022”.

E la data non sembra essere casuale perché in Argentina cadeva la Settimana del Pride, dell’orgoglio per la comunità Lgbtquia+. Le nozze sono state celebrate al Centro Judicial de San Juan di Puerto Rico. La modella argentina indossava una giacca bianca e un pantalone nero mentre la miss portoricana un blazer abito frangiato bianco. “Grazie per tutto l’amore. Siamo molto felici e fortunate. Vi auguro che l’amore che ci offrite vi torni indietro moltiplicato. Grazie infinite”, ha dichiarato ringraziando il loro fan.

Le modelle si erano conosciute nel 2020 in occasione del concorso Miss Grand International in Thailandia. Entrambe si erano classificate tra le prime dieci posizioni: Varela al sesto posto e Valentín all’ottavo. Il post con il quale hanno reso noto il loro matrimonio è diventato praticamente virale, con quasi 173mila like.

Sono 34 i Paesi in tutto il mondo in cui è possibile il matrimonio egualitario: e sono Andorra, Argentina, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Cuba, Costa Rica, Danimarca, Ecuador, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Islanda, Lussemburgo, Malta, maggior parte del Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi (primi nel 2001), Portogallo, Regno Unito, Slovenia, Spagna, Stati Uniti d’America (per Porto Rico valgono le regole statunitensi), Sudafrica (unico nel continente), Svezia, Svizzera, Taiwan e Uruguay.

Le coppie dello stesso sesso sposate altrove possono registrare il loro matrimonio in Israele, così come può succedere in Estonia e in Armenia. In Italia possibili le Unioni Civili ma senza la stepchild adoption, l’adozione del figlio del coniuge stralciata dalla legge.

