Avrebbe avvicinato l’alunna di 11 anni a scuola alla quale avrebbe pronunciato frasi inopportune e toccato il seno. Per questo motivo la Polizia di Stato di Caltanissetta ha eseguito una misura cautelare di arresti domiciliari nei confronti di un docente di scuola media per violenza sessuale su minore. La pesantissima accusa sul docente è quella di aver abusato del suo ruolo di insegnante presso una scuola statale per avvicinare in più occasioni l’allieva 11enne per molestarla verbalmente e fisicamente. La misura è stata emessa dal gip del Tribunale di Caltanissetta su richiesta della locale Procura della Repubblica.

La polizia riferisce che “la ragazzina lo scorso mese di giugno ha trovato la forza di raccontare quanto accaduto ad una sua insegnante, che avrebbe riferito alla vice preside, ma tali confidenze non hanno sortito alcun effetto”. La vittima si è quindi rivolta ai propri genitori che hanno immediatamente denunciato i fatti alla Squadra Mobile.

In pochi giorni gli investigatori della Polizia di Stato hanno ascoltato diversi minori che avevano ricevuto le confidenze di quanto accaduto alla loro compagna, i quali hanno riferito anche di altri comportamenti inopportuni e frasi inadeguate pronunciate dal docente in classe. La ragazzina è stata poi ascoltata dal Giudice per le Indagini Preliminari in sede di incidente probatorio alla presenza di una psicologa esperta. Una storia terribile che si sarebbe perpetrata tra le mura scolastiche.

