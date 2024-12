Vuole essere l’edizione dei record, una senza precedenti, quella del campionato mondiale di calcio Fifa 2034 che ospiterà il Regno dell’Arabia Saudita. È questo l’obiettivo del premier e erede al trono, principe Mohammed Bin Salman, noto per la sua “Vision 2030” che con questo evento avrà la possibilità di espandere i suoi orizzonti.

Dopo l’annuncio ufficiale della FIFA, Bin Salman, ha istituito la “Autorità suprema per ospitare la Coppa del mondo del 2034”. Il principe ereditario presiede il consiglio di amministrazione dell’autorità e la sua creazione conferma la determinazione dell’Arabia Saudita a presentare una versione eccezionale del forum più importante del mondo del calcio, essendo il primo paese nella storia ad ospitare questo evento con la presenza di 48 squadre da tutti i continenti del mondo. Si tratta di un passo strategico qualitativo che migliorerà direttamente il processo di trasformazione dello sport saudita e aumenterà il livello di “qualità della vita”, che è uno dei programmi esecutivi più importanti di Saudi Vision 2030.

Inoltre il ruolo della sostenibilità ambientale viene evidenziato come uno dei pilastri fondamentali della candidatura del Regno per il torneo, mentre Riad cerca di costruire un’eredità ambientale sostenibile attraverso i suoi progetti verdi. Il dossier di candidatura del Regno comprende una serie di misure per ridurre i potenziali impatti ambientali, come il miglioramento dell’efficienza energetica, l’adozione di metodi di costruzione sostenibili e l’utilizzo di materiali da costruzione rispettosi dell’ambiente. Mohammed Alharbi, analista, ex ufficiale e docente presso l’accademia militare di Riad, ha spiegato a “il Riformista” che “si tratta di un eccezionale salto di qualità nella storia del Regno. L’Arabia Saudita sarà il primo paese nella storia ad ospitare la più grande edizione della Coppa del Mondo. Lo scorso novembre, l’offerta saudita ha ricevuto un punteggio di 419,8 su 500 punti, il punteggio più alto per un’offerta di hosting nella storia del torneo”.

Il Regno ha presentato il suo dossier di candidatura per ospitare la Coppa del Mondo FIFA 2034 lo scorso luglio con lo slogan “Insieme cresciamo”. Il dossier di candidatura rivela il piano generale per la Coppa del Mondo, che il Regno ospiterà in cinque grandi città: Riad, Jeddah, Al-Khobar e Abha, oltre a NEOM. Il Regno punta a organizzare una versione che sia al primo posto nella lista dei tornei sportivi più seguiti della storia. Per quanto riguarda i centri di allenamento delle squadre, sono stati proposti 132 centri di allenamento in 15 città che ospiteranno le 48 squadre partecipanti e le loro delegazioni al seguito, inclusi 72 stadi destinati ai ritiri, oltre a due centri di allenamento destinati agli arbitri.

La FIFA sceglierà un sito in ciascuna città ospitante, poiché l’elenco dei siti proposti include il King Salman Park a Riad, che dovrebbe diventare il più grande parco urbano del mondo. L’elenco degli altri siti proposti include anche il Jeddah Waterfront on the Red Sea e Al-Bihar Square ad Abha nell’ambito dell’Abha Valley Project, il porto turistico nell’ambito del progetto The Line a NEOM, il King Abdullah Park ad Al-Khobar e altre aree che consentono ai tifosi di guardare le partite e vivere esperienze eccezionali in mezzo a un intrattenimento distintivo atmosfera durante le settimane del torneo. Le cinque città ospitanti includeranno 15 stadi avanzati, inclusi 11 stadi completamente nuovi. Riad includerà 8 stadi designati per ospitare le partite della Coppa del Mondo, incluso il nuovo King Salman Stadium, che può ospitare più di 92mila spettatori e che dovrebbe ospitare le partite di apertura e di finale del torneo. Oltre al nuovo stadio King Salman nella capitale Riad, è stata annunciata la realizzazione dello stadio Prince Mohammed bin Salman nella zona di Qiddiya, considerato un capolavoro architettonico con le sue tre tribune e una vista mozzafiato su una delle vette del monte Tuwaiq. Per quanto riguarda Jeddah, lo stadio che sarà costruito nel centro e si distinguerà per il suo design architettonico ispirato al patrimonio locale.

Ad alcuni media occidentali che criticano questa scelta, risponde Badr Al-Qahtani, redattore capo del quotidiano “Asharq Al-Awsat”, il quale a “il Riformista” spiega che “tutti i numeri e le statistiche dicono il contrario. Se si sceglie, ad esempio, la percentuale di donne che sono nel mercato del lavoro vediamo è aumentata dal 19% a oltre il 35% in pochi anni, e questo è un importante riflesso non solo sui diritti delle donne ma anche su altri, sull’economia. Le riforme portate avanti da “Vision 2030” hanno armonizzato la crescita economica e migliorato la qualità della vita dei residenti sauditi. Pertanto, c’è un’accettazione popolare interna e una crescita diffusa negli affari, nel commercio e nel turismo”. Anche in termini di diversificazione delle fonti di reddito, secondo il giornalista arabo “l’Arabia Saudita non fa più affidamento sul petrolio come unica fonte di reddito, e gli ultimi dati relativi al reddito del Paese derivante da prodotti non petroliferi aumentano ogni anno e variano tra beni e servizi. Lo sport ha aggiunto l’1% al PIL, il che rappresenta un enorme guadagno per un paese del Medio Oriente. Si prevede di aumentare questa percentuale dell’1,5% per stimolare il turismo e offrire un’aggiunta qualitativa alla diversificazione del reddito”.

Anche l’analista saudita Musaed Al-Zayani, in un colloquio con “il Riformista” ritiene che l’organizzazione della Coppa del Mondo del 2034 da parte dell’Arabia Saudita “apporta molteplici vantaggi al Regno che cerca di diventare una nuova casa per il calcio sulla scena globale. Ciò è stato dimostrato dal grande supporto che fornisce a squadre e club, oltre a trasformare la Lega Saudita tra i primi dieci campionati al mondo. Questo interesse riflette la volontà del Regno di rafforzare la propria presenza globale in questo importante settore sportivo”.

Massimiliano Boccolini