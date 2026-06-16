La prima dei campioni in carica
Mondiali 2026, dove vedere Argentina-Algeria: l’esordio di Messi nella sua ultima Coppa del Mondo
La Nazionale campione del Mondo in carica farà questa notte il suo esordio nella competizione. L’ex Barcellona al suo ultimo atto con l’Albiceleste
L’Argentina campione del Mondo scenderà in campo questa notte alle 3.00 italiane contro l’Algeria, al Kansas City Stadium, per la prima partita del Gruppo J dei Mondiali 2026. La squadra del Ct Scaloni arriva a questo Mondiale dopo cinque vittorie di fila nelle ultime amichevoli prima del torneo, con un attacco che ha segnato dodici goal nelle ultime quattro partite. A guidare l’Albiceleste c’è ancora Lionel Messi, che a 38 anni è ancora il punto di riferimento dei propri compagni, e insieme a Lautaro Martinez e Almada guida un attacco stellare. Dall’altra parte c’è l’Algeria di Vladimir Petkovic, che ha battuto l’Olanda in amichevole il 3 giugno e liquidato il Guatemala con un perentorio 7-0 a marzo, risultati che dicono che non è una compagine da sottovalutare.
Probabili Formazioni
Lionel Scaloni avrà la squadra al completo per questo esordio Mondiale, dunque dovrebbe procedere a schierare Emiliano Martinez tra i pali, con una difesa composta da Molina, Romero, Medina e Otamendi. A centrocampo ci sarà spazio per De Paul, Enzo Fernandez e Mac Allister. Pochi dubbi davanti: affianco a Messi ci saranno Almada e Lautaro Martinez. Anche per Petkovic rosa al completo, dunque Luca Zidane difenderà la porta algerina, aiutato da Belaid, Bensebaini e Mandi. A centrocampo giocherà l’ex Roma Aouar, insieme a Bentaleb, mentre il tridente d’attacco sarà formato da Mahrez, Amoura e Gouiri. Ecco dunque come dovrebbero schierarsi le due squadre:
Argentina (4-3-3): E.Martinez; Molina, Romero, Medina, Otamendi; De Paul, E.Fernandez, Mac Allister; Messi, Almada, Lautaro Martinez. All. Scaloni
Algeria (3-4-2-1): L. Zidane; Bensebaini, Belaid, Mandi; Nouri, Bentaleb, Aouar, Belghali; Amoura, Gouiry; Mahrez. All. Petkovic
Dove vedere la partita
Il match tra Argentina e Algeria sarà visibile solo su Dazn, e in streaming sulle app della piattaforma per smartphone, tablet e pc. Per chi è connesso ad internet dall’Argentina sarà possibile vederla in streaming su TyC Sports Play previa registrazione gratuita.
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