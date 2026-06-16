L’Argentina campione del Mondo scenderà in campo questa notte alle 3.00 italiane contro l’Algeria, al Kansas City Stadium, per la prima partita del Gruppo J dei Mondiali 2026. La squadra del Ct Scaloni arriva a questo Mondiale dopo cinque vittorie di fila nelle ultime amichevoli prima del torneo, con un attacco che ha segnato dodici goal nelle ultime quattro partite. A guidare l’Albiceleste c’è ancora Lionel Messi, che a 38 anni è ancora il punto di riferimento dei propri compagni, e insieme a Lautaro Martinez e Almada guida un attacco stellare. Dall’altra parte c’è l’Algeria di Vladimir Petkovic, che ha battuto l’Olanda in amichevole il 3 giugno e liquidato il Guatemala con un perentorio 7-0 a marzo, risultati che dicono che non è una compagine da sottovalutare.

Probabili Formazioni

Lionel Scaloni avrà la squadra al completo per questo esordio Mondiale, dunque dovrebbe procedere a schierare Emiliano Martinez tra i pali, con una difesa composta da Molina, Romero, Medina e Otamendi. A centrocampo ci sarà spazio per De Paul, Enzo Fernandez e Mac Allister. Pochi dubbi davanti: affianco a Messi ci saranno Almada e Lautaro Martinez. Anche per Petkovic rosa al completo, dunque Luca Zidane difenderà la porta algerina, aiutato da Belaid, Bensebaini e Mandi. A centrocampo giocherà l’ex Roma Aouar, insieme a Bentaleb, mentre il tridente d’attacco sarà formato da Mahrez, Amoura e Gouiri. Ecco dunque come dovrebbero schierarsi le due squadre:

Argentina (4-3-3): E.Martinez; Molina, Romero, Medina, Otamendi; De Paul, E.Fernandez, Mac Allister; Messi, Almada, Lautaro Martinez. All. Scaloni

Algeria (3-4-2-1): L. Zidane; Bensebaini, Belaid, Mandi; Nouri, Bentaleb, Aouar, Belghali; Amoura, Gouiry; Mahrez. All. Petkovic

Dove vedere la partita

Il match tra Argentina e Algeria sarà visibile solo su Dazn, e in streaming sulle app della piattaforma per smartphone, tablet e pc. Per chi è connesso ad internet dall’Argentina sarà possibile vederla in streaming su TyC Sports Play previa registrazione gratuita.

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Riccardo Tombolini