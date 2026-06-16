Questa sera sarà il turno della Francia ai Mondiali 2026. I galletti scenderanno in campo alle 21:00 contro il Senegal, che già nel 2002 rovinò il loro esordio ai Campionati del Mondo di Corea e Giappone, vincendo contro la squadra campione in carica del 1998. Oggi gli africani proveranno a replicare quello “scherzo” fatto ai francesi ventiquattro anni fa, forti anche della cavalcata in Coppa d’Africa dell’anno scorso. Lo stesso Deschamps ha voluto lasciarsi alle spalle quell’amaro esordio del 2002: “E’ una partita che fa parte della storia, ma la maggior parte dei miei attuali giocatori non era nemmeno nata nel 2002. Non c’è nessuna vendetta in atto, sono passati 24 anni, ora c’è un nuovo capitolo da scrivere. Faremo tutto il possibile per assicurarci che il risultato sarà a nostro favore questa volta“.

Dove vedere la partita

Francia-Senegal, valida per la prima giornata del Gruppo I di questa Coppa del Mondo, è in programma questa sera alle 21:00, ora italiana, al MetLife Stadium di New York e sarà visibile su Dazn, oltre che in chiaro su Rai 1. Il match sarà visibile anche in streaming sulle app per smartphone, tablet e pc, e su RaiPlay.

Probabili formazioni

Deschamps farà affidamento sul solito Mbappé come punto di riferimento, che cercherà riscatto dopo una stagione complicata al Real Madrid, ma già autore di 12 goal ai Mondiali. Alle sue spalle agiranno con Olise, Dembelé e Doué . Cabina di regia affidata a Rabiot e Tchouaméni, a sinistra ci sarà Theo Hernandez. Gli africani punteranno invece tutto sull’esperienza di Mané davanti e Koulibaly dietro per provare ad arginare la forza dell’organico francese. Queste dunque le probabili formazioni:

Francia (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouaméni, Rabiot; Olise, Dembelé, Doué; Mbappé. All. Deschamps

Senegal (4-3-3): E.Mendy; A.Mendy, Koulibaly, Niakhaté, Diouf; P.M.Sarr, Gueye, Camara; I.Sarr, Jacskson, Mané. All. Thiaw

Mondiali 2026 oggi in tv, le altre partita della giornata

Il calendario del giorno non prevede match nel pomeriggio. Si parte dunque con Francia–Senegal alle 21, poi a mezzanotte sarà la volta di Iraq–Norvegia, e alle 03:00 di Argentina-Algeria. La mattina italiana di mercoledì 17 luglio inizierà poi con un match già in svolgimento: Austria–Giordania è in programma alle 06:00.

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Riccardo Tombolini