La bomba l’ha sganciata Paris Match: “Monica Bellucci e Tim Burton stanno insieme”. L’attrice italiana e il regista statunitense sarebbero una coppia da almeno quattro mesi secondo il settimanale francese. “Un fantastico colpo di fulmine”, scrive il giornale pur senza alcuna conferma ufficiale da parte dei diretti interessati.

Resta d’obbligo il condizionale ma intanto la bomba del gossip è sganciata. Secondo la ricostruzione della rivista i due si sarebbero incontrati sui gradini del Palazzo del Festival di Cannes nel 2006. Soltanto sedici anni dopo, al Lumière Fukn Festival di Lione, lo scorso ottobre, sarebbe scoccata la scintilla. Sulla prima pagina della rivista la fotografia dei due che passeggiano a braccetto per le strade di Parigi. La storia sarebbe “nata nel massimo riserbo”.

Burton anni fa in un’intervista al settimanale Gala aveva raccontato di essere “pazzo di Monica. Sogno di restare bloccato in ascensore con lei. È così bella …”.

Bellucci ha 58 anni. La sua ultima storia salita all’onore dei pettegolezzi dei giornali era stata quella con Nicolas Lefebvre, finita nel 2019. Con l’attore francese Vincent Cassel, Bellucci aveva avuto due figlie, Deva e Léonie. Il loro matrimonio era finito nel 2014. Prima ancora era stata legata al fotografo Claudio Carlos Basso.

Burton invece ha 64 anni ed è separato dalla madre dei suoi figli, Billy Ray e Nell, l’attrice Helena Bonham-Carter dal 2014. Prima era stato sposato con l’artista Lena Gieseke, dal 1989 al 1993, e in seguito aveva avuto una storia con Lisa Marie.

Poco, insomma, una fotografia a braccetto per provare una relazione. Abbastanza, per una notizia, per fare il giro del mondo.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

© Riproduzione riservata

Vito Califano