Samantha Migliore non avrebbe avuto alcuna possibilità di salvarsi, neanche se fosse stata trasportata in ospedale. Emergono ulteriori dettagli sull’autopsia della 35enne originaria di Napoli ma residente a Maranello (Modena), morta lo scorso 21 aprile dopo essersi sottoposta a un ritocco al seno a domicilio.

Pamela Andress, la cinquantenne transessuale brasiliana che ha praticato l’iniezione di silicone- riscontrato in notevole quantità nel corpo della donna– risulta iscritta nel registro degli indagati, accusata di esercizio abusivo della professione, omissione di soccorso e morte in conseguenza di altro reato.

I primi riscontri dell’autopsia

“Ciò che ho visto non lo avevo mai visto prima, in trent’anni di carriera. L’idea che mi sono fatto e sulla quale lavorerò è che vi sia stata un’ostruzione. Probabilmente, anche se si fosse trovata in ospedale, sarebbe stato impossibile salvarla: troppo grave quello che sarebbe stato provocato dalla puntura“. A parlare è il professore e medico legale Arnaldo Migliorini, consulente nominato dalla famiglia che ha assistito all’autopsia, secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino. Il silicone iniettato nel corpo, finito in un vaso sanguigno, potrebbe aver bloccato lo scambio di ossigeno tra sangue e polmoni. Questa è una prima ipotesi, è necessario attendere il deposito dell’esito dell’esame e degli accertamenti istologici, per cui sono necessari 90 giorni, sottolinea Migliorini. Anche il liquido iniettato nel corpo della vittima sarà analizzato, per stabilire se sia silicone oppure olio di silicone.

Samantha Migliore si è sentita male dopo pochi minuti dall’inizio del trattamento. Secondo la testimonianza di Antonio Bevilacqua, marito della vittima, la sedicente estetista Pamela Andress sarebbe scappata mentre lui era al telefono con i soccorsi, portando via con sé tutto il materiale utilizzato. Ma c’è un’altra versione sull’accaduto, ora al vaglio degli inquirenti, scrive Il Corriere della Sera. Secondo un’amica dell’indagata, sarebbe stato l’uomo ad allontanarla dall’abitazione.

I funerali di Samantha

I funerali di Samantha Migliore si terranno lunedì 2 maggio alle ore 15 nella chiesa di Maranello.

La vittima lascia 5 figli, avuti da relazioni precedenti, dai 5 ai 17 anni. Bevilacqua, che aveva sposato la donna appena un mese e mezzo fa dopo averla conosciuta sui social, ha chiesto giustizia per sua moglie. Esprimendo anche la volontà di richiedere l’affidamento dei suoi figli.

