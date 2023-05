Mosca attaccata con i droni nelle prime ore di martedì 30 maggio. Esplosioni sono state registrate nella capitale russa con almeno due edifici residenziali colpiti dall’attacco mentre il Ministero della Difesa sta indagando sulle cause di quanto accaduto. Un “attacco terrorista“, così come definito dalle autorità russe, con otto droni “ucraini” contro la regione di Mosca. Cinque sono stati distrutti dai sistemi di difesa Pantsir, mentre gli altri tre sono stati danneggiati e hanno deviato dalla traiettoria che dovevano seguire, riferisce l’agenzia Ria Novosti.

Secondo i servizi sanitari, al momento nessuno dei residenti delle case danneggiate dai droni è gravemente ferito. Due persone hanno cercato aiuto medico, ma nessuno ha avuto bisogno di ricovero in ospedale “Questa mattina tre condomini in diversi distretti di Mosca sono stati colpiti da un attacco di droni” ha riferito su Telegram il sindaco di Mosca, Sergej Sobjanin. “Per motivi di sicurezza, durante il lavoro dei servizi di emergenza, i residenti di due condomini colpiti da droni sono stati evacuati”, si legge nel messaggio. Secondo Sobjanin, l’attacco non ha causato vittime o feriti, e i danni causati non sono gravi. Inoltre, il governatore della regione di Mosca Andrej Vorobjev ha affermato che la difesa aerea ha abbattuto alcuni droni nella regione.

“Diversi droni sono stati abbattuti durante l’avvicinamento a Mosca. Chiedo ai residenti di mantenere la calma. Tutti i servizi di emergenza stanno funzionando”, ha spiegato il governatore. Secondo alcune fonti citate dai media, la carica esplosiva del KZ-6 è stata trasportata da un drone che si è schiantato contro un grattacielo a Profsoyuznaya.

L’agenzia di stampa russa Tass riferisce, citando il servizio stampa di Mosca, di una richiesta di intervento di emergenza in via Atlasova, casa 11 a Nuova Mosca. I vigili del fuoco e i soccorsi, giunti sul posto, hanno riscontrato da segni esterni una violazione dei vetri del 25esimo piano. Vorobyov ha chiesto ai residenti di mantenere la calma e ha detto che tutti i servizi di emergenza stanno funzionando.

RESPINTI DRONI SU KIEV – Le forze russe hanno lanciato la notte scorsa 31 droni kamikaze sull’Ucraina, 29 dei quali sono stati abbattuti: lo ha reso noto il comando delle forze aeree ucraine, sottolineando che quasi tutti i droni colpiti aerano in volo sui cieli alla periferia di Kiev. Lo riporta Ukrainska Pravda. L’attacco, ha precisato il comando, è stato lanciato con droni Shahed-136/131 di fabbricazione iraniana ed è durato dalle 23:30 di ieri ora locale alle 4:30 di questa mattina.

seguono aggiornamenti

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo