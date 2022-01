La nebbia da sempre viene associata alle regioni del nord, ai capoluoghi come Milano, eppure gli stravolgimenti climatici di questi ultimi decenni hanno portato anche a Napoli un’insolita nebbia che nelle ultime ore ha fatto la sua comparsa nella città del sole.

Inizio di anno con temperature da inizio primavera in tutta Italia e sopratutto al Sud dove i tradizionali tuffi di Capodanno sono stati sicuramente più miti e agevoli rispetto agli scorsi anni. Eppure l’ingresso dell’anticilone africano nel Mediterraneo ci sta regalando in queste ore delle spettacolari immagini dal satellite con un vero e proprio mare di nubi tutto a circoscrivere il cosiddetto Mare Nostrum.

Questo fenomeno che sta oscurando i cieli dei versanti tirrenici della nostra penisola, fino alla capitale Roma, è del tutto innocuo in termini di precipitazioni, infatti persiste una vastissima aria di alta pressione e le temperature in quota sono davvero alte per il periodo.

Eppure questa alta pressione viene alimentata costantemente da richiami di aria molto mite che istantaneamente, a contatto con il mare a temperatura decisamente più fredda (intorno ai 15 gradi), inizia a condensarsi generando un vero e proprio tappeto di nubi molto basse in tutto il Mediterraneo (come si evince dalla foto)

Queste nubi, o sarebbe meglio parlare di vera e propria nebbia si colloca intorno ai 1000 metri di altezza ricoprendo di fatto tutte le zone costiere tirreniche e riuscendo solo marginalmente a scavalcare l’Appennino.

Piero de Cindio

