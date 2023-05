Sirene spiegate e le pattuglie che stanno arrivando in lontananza. In un momento del genere, c’è poco tempo per disfarsi di tutto quello che potrebbe metterti nei guai e così, complice la fretta e l’adrenalina, un pusher 18enne di Caivano non ha preso la scelta più intelligente.

Chiusa marijuana e bilancino di precisione in un sacchetto, il giovane spacciatore ha buttato tutto dal terrazzo. I carabinieri ormai arrivati sotto il palazzo di via Necropoli in provincia di Napoli, non solo hanno visto tutti ma sono riusciti a recuperare il sacchetto praticamente al volo.

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della locale compagnia hanno poi fermato il 18enne .Nel locale utilizzato verosimilmente come “piazza di spaccio”, un impianto di videosorveglianza con 5 telecamere puntate su ogni possibile via di accesso e 155 euro in contanti. Sequestrati anche due cannocchiali. Il giovane è ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.

