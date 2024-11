Spari e paura a Pianura, periferia occidentale di Napoli, dove sabato sera intorno alle 19.30 sono stati esplosi più colpi d’arma da fuoco nella zona, già nota per recenti fatti di cronaca, di via Evangelista Torricelli. Sul posto sono arrivate almeno quattro volanti della polizia e una pattuglia dei carabinieri. Caos e traffico per almeno mezz’ora.

Rilievi in corso e due le ipotesi: quella di una stesa all’inizio della traversa dove in fondo insiste una nota base di spacci o, ipotesi più remota, quella di un agguato fallito. Nella zona, come spesso accade in molte periferie di Napoli (nonostante gli annunci farsa della politica) non ci sono telecamere pubbliche, bisogna vedere se qualche camera privata ha immortalato la fuga del commando entrato in azione.

Una stesa che avviene a distanza di poche ore dall’omicidio di un 18enne, Arcangelo Correra, in via Tribunali a Napoli in seguito a un gioco con la pistola (impugnata da un amico) finito male.

Sempre a Pianura, l’estate scorsa c’è stato invece l’omicidio di Gennaro Ramondino, 19 anni, ucciso dall’amico e compagno di spaccio 16enne su ordine del neo reggente del clan di via Napoli per dinamiche relative agli introiti della droga. Ramondino venne ucciso in un sottoscala, trascinato in strada e scaricato nel bagagliaio di un’auto, condotto in una zona di campagna di via contrada a Pisani e dato alle fiamme per provare a nascondere ogni traccia.

