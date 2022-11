Probabilmente quello di fare una festa di compleanno e vedere che non viene nessuno è l’incubo di tanti. Ed è quello che è successo ad Avery, una bambina di Salt Lake City che ha festeggiato da sola il suo terzo compleanno. Il video della bimba che mangia una fetta di pizza nella sala imbandita a festa vuota ha fatto letteralmente il giro del mondo. Sua mamma Breanna Strong ha postato il video sui social con le immagini della festa di compleanno andata deserta e la sua piccola da sola al suo compleanno. “Volevo solo che lo vedessero le mamme dei bambini che non erano venuti”, ha spiegato la mamma intervistata dal Corriere della Sera. E invece quel video è stato visto da 7 milioni e mezzo di persone in tutto il mondo che poi hanno deciso di esprimere solidarietà a mamma e figlia mandando migliaia di messaggi.

Breanna in occasione del compleanno di Avery, aveva chiesto alla piccola come avrebbe voluto festeggiare. La mamma racconta che la piccola ha chiesto di “scivolare con i miei amici! Il che significava andare nella ‘palestra della giungla’, il KidsTopia Playground. Le ho chiesto che cibo volesse, e mi ha risposto: pizza e torta gelato, le sue preferite”. Così ha organizzato il party e invitato gli amichetti di sua figlia contattando le mamme e creando anche un evento su Facebook. Breanna racconta che giorni prima della festa le famiglie avevano accettato di buon grado e con entusiasmo l’invito e confermato la loro presenza. Dovevano esserci in tutto 27 bambini. Ma il giorno della festa non ‘era nessuno.

“Sette famiglie mi avevano risposto dicendo che sarebbero venute – continua il racconto della mamma – Ho calcolato 13 bambini. La mattina della festa, poi, tre famiglie hanno cambiato idea. Allora sono andata a prendere 5 pizze formato gigante e la torta. Quando sono arrivata nella sala e ho visto che non c’era nessuno, ho mandato un messaggio a tutti per dire dove ci trovavamo esattamente. Dopo un quarto d’ora mi sono resa conto che non sarebbe venuto nessuno: ero devastata, guardando mia figlia mangiare da sola il suo trancio di pizza. Non abbiamo nemmeno tagliato la torta. Mi ha spezzato il cuore. Anche se so che Avery non si è resa conto della differenza: era dove voleva stare, ha giocato e mangiato il suo cibo preferito”.

Quando la mamma ha postato il video sui social non avrebbe mai immaginato quello che poi è avvenuto. “Avevo condiviso il filmato perché sapevo che le mamme dei bambini che avevo invitato lo avrebbero visto”. La mamma racconta che nessuno degli invitati si è più fatto sentire ma dai social sono arrivati migliaia di messaggi di solidarietà e vicinanza a mamma e figlia. “Ho ricevuto centinaia di messaggi di chi mi ha chiesto come poteva rendere speciale il compleanno di Avery. C’è chi mi ha chiesto una lista dei desideri su Amazon in modo da spedirci un regalo, una famiglia ha chiesto se ci può far andare tutti a Disneyland, e c’è chi si è vestito da Elsa di Frozen per fare gli auguri ad Avery”, ha raccontato la mamma. Alla fine il compleanno è andato diserto ma la mamma fa un bilancio comunque molto positivo di questo terzo compleanno: “Al posto di 27 amici, mia figlia è stata festeggiata da migliaia di persone in tutto il mondo!”.

