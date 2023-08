Il regime militare che ha preso il potere a Niamey il 26 luglio ha concesso oggi all’ambasciatore francese in Niger, Sylvain Itte, 48 ore di tempo per andarsene, così come dichiarato in un comunicato dal ministero degli Esteri.

La decisione nasce dal rifiuto del delegato di rispondere all’invito del ministero per un colloquio nella giornata di oggi e a seguito di altre azioni del governo francese contrarie agli interessi dello Stato africano. Così, le autorità hanno deciso di ritirare la loro approvazione al signor Sylvain Itte e di chiedergli di lasciare il territorio nigerino entro quarantotto ore. Da Parigi arriva la risposta del Quai d’Orsay: “I golpisti non hanno l’autorità per chiederlo”. Attesi risvolti nella giornata di domani.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco