A Milano il sabato è diventato un momento drammatico soprattutto per il caos e il traffico che puntualmente va in tilt. Per il 17esimo sabato di seguito i comitati no green pass si sono radunati in protesta prima all’Arco della Pace per la manifestazione no vax e no Green pass promossa dall’associazione Children’s health defense a cui partecipa anche Robert F. Kennedy jr, terzogenito di Bob Kennedy e nipote di John Fitzgerald Kennedy.

L’arrivo dell’avvocato di 67 anni, presidente dell’associazione Usa, è stato accolto da un fragoroso applauso dei presenti. I manifestanti, assembrati e senza mascherine, scandiscono i consueti cori no green pass come “la gente come noi non molla mai” o “giù le mani dai bambini” e mostrare striscioni con la scritta “siamo arrivati liberi su questa terra e liberi torneremo a casa“.

Kennedy, salito sul palco, ha avviato una dura critica ai sistemi e provvedimenti adottati dai diversi governi per frenare la pandemia di coronavirus. “Ci hanno preso ogni diritto in America, è un colpo di Stato globale e questo è accaduto solo in 20 mesi. Il green pass è colpo di Stato, uno strumento che usa per toglierci i diritti, non è una dittatura sanitaria ma uno strumento di controllo della vostra vita, dei vostri movimenti, del vostro conto in banca, è uno strumento di sorveglianza”, ha detto Kennedy intervenendo sul palco all’Arco della Pace.

Poi una parte dei presenti si è diretta in corteo verso piazza Fontana. Già dalle 16.30 alcune centinaia di manifestanti hanno iniziato a radunarsi. Il blocco delle forze dell’ordine ha impedito che i due gruppi si unissero, ma alcune centinaia di persone sono comunque riuscite a raggiungere piazza Duomo. Si sono registrati momenti di tensione quando è stato bloccato un manifestante. Gli altri “no pass” hanno reagito, poi il fermato è stato portato via.

Nessun corteo è stato autorizzato, nessun preavviso è arrivato in via Fatebenefratelli. Le nuove linee guida tracciate dal prefetto Renato Saccone e dal questore Giuseppe Petronzi prevedono infatti che l’area del Duomo sia off limits, che sia fatta una regolare richiesta in questura per i cortei e che le manifestazioni non preavvisate siano ammesse solo in forma statica, sempre con il rispetto di distanziamento e mascherine.

