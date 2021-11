Accolto come una star. Migliaia di persone sono arrivate all’Arco della Pace di Milano per la manifestazione no vax e no Green pass promossa dall’associazione Children’s health defense a cui partecipa anche Robert F. Kennedy jr, terzogenito di Bob Kennedy e nipote di John Fitzgerald Kennedy.

L’arrivo dell’avvocato di 67 anni, presidente dell’associazione Usa, è stato accolto da un fragoroso applauso dei presenti. I manifestanti, assembrati e senza mascherine, scandiscono i consueti cori no green pass come “la gente come noi non molla mai” o “giù le mani dai bambini” e mostrare striscioni con la scritta “siamo arrivati ​​liberi su questa terra e liberi torneremo a casa“.

Tra i presenti anche l’ex dirigente Rai Carlo Freccero e Gianmarco Capitani, leader del movimento “Primum non nocere” che ha insultato la senatrice a vita Liliana Segre, anche se si è scusato in un secondo momento. “Kennedy ha fatto un discorso magnifico a Berlino nel 2020 – ha detto Freccero parlando con la stampa – e ha spiegato che le pandemie sono come le guerre, cioe’ fatto per controllare la gente. Spiega benissimo cosa è il controllo, la manipolazione, la propaganda ed è un giurista, quindi sono qui per questo. C’è chi lo considera un disinformatore. Per me è il contrario. E’ un vero giurista a livello internazionale“.

“Green pass è uno strumento per toglierci i diritti”

Kennedy, salito sul palco, ha avviato una dura critica ai sistemi e provvedimenti adottati dai diversi governi per frenare la pandemia di coronavirus. “Ci hanno preso ogni diritto in America, è un colpo di Stato globale e questo è accaduto solo in 20 mesi. Il green pass è colpo di Stato, uno strumento che usa per toglierci i diritti, non è una dittatura sanitaria ma uno strumento di controllo della vostra vita, dei vostri movimenti, del vostro conto in banca, è uno strumento di sorveglianza”, ha detto Kennedy intervenendo sul palco all’Arco della Pace.

E ha aggiunto: ”Se il green pass non è una misura sanitaria perché non è emesso dal ministero della Sanità ma da quello delle Finanze? Credono che siamo stupidi. A cosa serve questo green pass a cosa serve essere tutti vaccinati? Io non sono contro i vaccini sono solo contro i vaccini cattivi”, è la linea del presidente associazione Children’s health defense.

Poi Kennedy ha parlato del vaccino spiegando che “non ferma il contagio e non ferma l’epidemia. ”Non vi dico cosa penso io – ha rimarcato – ma cosa Pfizer ha detto alla Fda. Pfizer avrebbe dovuto portare avanti uno studio clinico per tre anni ma lo ha tagliato a 6 mesi e ha dato il vaccino anche al gruppo di controllo. Perché hanno finito lo studio così in fretta in sei mesi? Perché hanno capito che nel giro di sei mesi la protezione di chi si è vaccinato sparisce. Quindi hanno ridotto lo studio a sei mesi perché il risultato non era quello pianificato”.

Per Kennedy Jr, con il vaccino, in particolare quello di Pfizer, “si ha il 48% di probabilità in più di morire di Covid” e, sempre citando i dati diffusi da Pfizer, ha sottolineato come le persone vaccinate abbiano “il 200% di probabilità in più di morire di attacco di cuore nei sei mesi successivi”. Dati che “non sono resi noti da Pfizer” né divulgati dalla stampa internazionale e quando vengono divulgati “veniamo accusati di fare disinformazione vaccinale. Quello che viene chiamata disinformazione vaccinale in realtà è solo quello che contrasta con le grandi multinazionali farmaceutiche”, ha detto dal palco Kennedy tra gli applausi dei presenti.

© Riproduzione riservata

Andrea Lagatta