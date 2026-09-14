Ogni volta che si torna a discutere di primarie ricompare lo stesso linguaggio. Le primarie dividono. Producono conflitti. Lasciano ferite. Espongono pubblicamente le differenze. Dopo bisognerà ricucire. Meglio sarebbe evitare la conta e trovare prima una candidatura condivisa. Ma quali conseguenze produce questo modo di parlarne? Che esperienza fa vivere alla società italiana? Quelle parole trasmettono un’idea precisa: la differenza è un problema, il conflitto una patologia, il leader indiscusso la condizione desiderabile della politica. Le differenze è meglio non mostrarle; se emergono bisogna nasconderle; se ci si divide bisogna poi apparire comunque uniti.

Ma una competizione democratica deve essere descritta in modo diverso. Persone che appartengono alla stessa area politica sostengono candidati e proposte differenti, si confrontano, rendono pubbliche le loro differenze, si contano. Qualcuno vince e qualcuno perde. Chi perde riconosce il risultato e persone che hanno sostenuto proposte diverse continuano ad agire insieme. Non è una patologia della democrazia. È il pluralismo democratico in azione. Certo, una competizione può essere aspra, mal condotta e persino distruttiva. Ma attribuire questi effetti alla competizione in quanto tale significa confondere il conflitto con il modo in cui lo si concepisce e lo si gestisce. Non sono necessariamente le primarie a produrre le ferite: è il modo in cui la competizione viene raccontata e praticata che trasforma una differenza in una frattura.

C’è poi un effetto meno visibile. Continuando a dire che confrontarsi divide, che rendere pubbliche le differenze indebolisce e che contarsi è pericoloso, si comunica agli elettori che una buona organizzazione politica sarebbe quella capace di presentarsi già unita. Ma quell’unità molto spesso non nasce dall’assenza delle differenze: nasce dal fatto che le differenze sono state regolate altrove, attraverso un accordo tra gruppi dirigenti, quello che poi viene percepito come un accordo di Palazzo, una spartizione del potere. Le primarie rovesciano questa logica. Anche quando le élite politiche fossero perfettamente d’accordo sulla persona da scegliere, potrebbero decidere di sottoporre quella scelta a una platea più ampia. Significherebbe riconoscere che l’accordo tra coloro che già dispongono del potere di scegliere non è sufficiente a legittimare la scelta. C’è persino una forma di umiltà in questa decisione: la consapevolezza che ogni oligarchia tende a chiudersi e a conservare il proprio potere.

Proprio per questo sono decisive le regole condivise dello stare insieme e della gestione della competizione. Il pluralismo non consiste semplicemente nell’ammettere che esistano differenze: richiede regole che consentano a quelle differenze di confrontarsi senza mettere continuamente in discussione l’appartenenza comune. Da questo punto di vista gli Statuti non sono soltanto regolamenti interni. Sono costitutivi dell’organizzazione politica, perché stabiliscono come persone che la pensano diversamente possano competere, dissentire, decidere e continuare a stare insieme.

Ma c’è qualcosa di più. Le primarie non si limitano ad affermare che un’organizzazione è aperta e pluralista e che espone a verifica una delle sue scelte più importanti. Fanno vivere un’esperienza nella quale i principi vengono praticati. Si può sostenere una proposta, perdere, riconoscere la decisione della maggioranza e continuare a partecipare. Si può essere diversi senza diventare incompatibili.

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Mario Rodriguez