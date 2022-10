“Mi pare che tra quegli appunti mancasse un punto e cioè non ricattabile”. Parole di fuoco che rendono il clima nel centrodestra ancora più incandescente. Sono quelle pronunciate da Giorgia Meloni ai giornalisti lasciando il suo ufficio alla Camera.

Dichiarazioni che sono una risposta agli appunti del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi fotografati nella seduta di giovedì al Senato. Su un foglio catturato dagli scatti dei fotografi il Cav definiva la presidente del Consiglio ‘in pectore’ come “supponente, prepotente, arrogante e offensiva”, cancellando con un tratto di penna l’aggettivo “ridicola”.

“Nessuna disponibilità ai cambiamenti, è una con cui non si può andare d’accordo”, si leggeva ancora nel foglio scritto da Berlusconi. Frasi che forse servivano a ‘cristallizzare’ l’umore del presidente di Forza Italia, forse appunti in vista di dichiarazioni, poi mai avvenute.

Ma soprattutto frasi mai smentite dal partito o dallo stesso Berlusconi, nonostante il tentativo fatto da Ignazio La Russa, neo presidente del Senato pur senza i voti di Forza Italia, che ha tentato di invitare l’ex premier a dichiarare che quella foto fosse “una fake”.

Che quella foto sia un falso, tra l’altro, l’ha smentito lo stesso autore dello scatto, Alessandro Serranò dell’AGF. “Questa mattina è stato pubblicato su La Repubblica un mio scatto che ritrae Berlusconi mentre sfoglia un “pizzino” che ha per protagonista Giorgia Meloni. L’onorevole La Russa ha classificato quella foto come fake, un falso. Come se avessi tempo di mettermi a contraffare pure un foglio di carta intestata”, ha scritto sui social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Serranò (@alessandroserrano)

Sullo sfondo c’è la partita dei ministri, che ha ovviamente influenzato anche il comportamento nell’aula del Senato degli eletti di Forza Italia. I fedelissimi del circolo berlusconiano sono una ‘singola voce’ nel denunciare la mancanza di ‘concertazione’ nelle scelte per i dicasteri, con Berlusconi che dopo il voto che ha eletto a presidente di Palazzo Madama La Russa aveva parlato di “forte disagio disagio per i veti espressi in questi giorni in riferimento alla formazione del governo“.

La lista della spesa che avrebbe presentato l’ex premier alla Meloni è particolarmente lunga, almeno stando ad un appunto intercettato dai fotografi al Senato: in primis quello sulla Giustizia, visto che sul Cav. incombe lo spettro della legge Severino e che Berlusconi chiede fortemente a Meloni per affidare a Maria Elisabetta Casellati. Qui agli Esteri Antonio Tajani, all’Università Anna Maria Bernini, alla Pubblica Amministrazione Maurizio Gasparri, altro Ministero ad Alessandro Cattaneo, l’ex sindaco di Pavia, a cui Berlusconi in alternativa assegnerebbe il Ministero per Ambiente e Transizione ecologica.

Ma il nome che compare più volte sulla lista è quello di Licia Ronzulli, non solo alle Politiche europee ma anche al Turismo e ai Rapporti con il Parlamento: per l’ex infermiera, ora diventata regista delle strategie del partito e per questo criticata nella fila di Forza Italia dopo il fallimento del piano allestito al Senato, Berlusconi vuole assolutamente un posto nel prossimo esecutivo, ma su questo Meloni fino ad oggi ha tenuto il punto rifiutando categoricamente di fare concessioni all’alleato. Ad oggi solo Tajani agli Esteri avrebbe il via libera della leader di Fratelli d’Italia.

Fabio Calcagni Napoletano, classe 1987, laureato in Lettere: vive di politica e basket.

© Riproduzione riservata

Fabio Calcagni