Torna la Notte dei Musei a Roma. Sabato 23 maggio, si terrà la sedicesima edizione della manifestazione che celebra il connubio in notturna tra arte e spettacolo.

Aperture straordinari con eventi e spettacoli dal vivo

La Notte dei Musei 2026 prevede, come di consueto, l’apertura straordinaria dalle 20:00 alle 2:00 (ultimo ingresso all’1:00) di Musei civici ed altri spazi culturali della Capitale, con un ricco programma di eventi e spettacoli dal vivo selezionati tramite l’apposito avviso concorrenziale “Notte dei Musei 2026“, pubblicato sul sito di “Zètema Progetto Cultura“. Massimiliano Smeriglio, Assessore alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, ha dichiarato:

“La grande trasformazione di Roma passa anche dalla cultura e da iniziative come ‘La Notte dei Musei di Roma’. E’ una trasformazione che coinvolge le strutture museali romane che in questi primi mesi hanno fatto registrare un numero di visitatori molto importante, a testimoniare l’apprezzamento di romane e romani per la proposta culturale, e che coinvolgerà anche associazioni, enti, società e altri soggetti che arricchiranno le opportunità culturali per la cittadinanza. siamo felici di poter confermare una disseminazione culturale che mescola linguaggi e vuole parlare a tutti, perché la cultura è un bene comune“.

I musei aperti

Ecco quali sono i Musei Civici coinvolti.

Musei Capitolini

Musei Capitolini Centrale Montemartini

Museo dell’Ara Pacis Mercati di Traiano

Museo dei Fori Imperiali

Museo di Roma

Museo Napoleonico

Museo di Roma in Trastevere

Museo Pietro Canonica a Villa Borghese

Musei di Villa Torlonia

Museo Carlo Bilotti

Aranceria di Villa Borghese

Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco

Museo Civico di Zoologia

Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina

Galleria d’Arte Moderna

Museo di Casal de’ Pazzi

Parco Archeologico del Celio

La Notte dei Musei di Roma è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura.

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Riccardo Tombolini