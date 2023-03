Da Nardella a Gori, Santori e Cristallo, Camusso e Furlan, Guerini e Orlando, D’Attorre e Scotto. I giovani emergenti a braccetto con i dirigenti di lungo corso (compreso chi rientra dopo esperienze in altri partiti). La generazione dei nati dopo il 1980 ora si ritrova in prima fila nel Pd di Schlein.

Sono 175, a cui ne vanno aggiunti un altro centinaio che sono membri di diritto, ovvero i componenti della nuova Direzione nazionale del Pd eletta ieri subito dopo la proclamazione della segretaria Schlein). Al suo interno il vecchio e il nuovo che avanza. Dalle scelte di rinnovamento volute dalla nuova leader alla conferma di figure che nel partito ci sono dall’inizio, ma con diversi ruoli.

Vediamo i nomi. Partendo dalle figure più note, spiccano tra gli altri quelli di Livia Turco che ha una lunga storia che inizia nel Pci e poi confluisce nel Pd (anche se negli ultimi anni si è ritrovata in disparte). Poi Alfredo D’Attorre e Arturo Scotto che ritornano a casa base dopo l’esperienza di Articolo 1. Insieme a loro un ex volto noto del giornalismo televisivo come Sandro Ruotolo. Tra i dirigenti Pd di lungo corso sono presenti Graziano Delrio, Lorenzo Guerini, Andrea Orlando, Goffredo Bettini, Barbara Pollastrini, Marina Sereni e Sandra Zampa. Tra le figure più vicine alla segretaria Chiara Gribaudo, Marco Furfaro, Francesco Boccia, Antonio Misiani, Stefania Bonaldi, Michela De Biase, Erasmo Palazzotto, Alessandro Zan.

Guardando sul nuovo ‘registro di classe’ Schlein potrà anche contare sui fondatori delle Sardine Mattia Santori e Jasmine Cristallo. O ancora sulle ex sindacaliste Susanna Camusso (già segretaria della Cgil) e Annamaria Furlan (ex leader della Cisl). O come la ex presidente della Camera Laura Boldrini.

Va annoverata inoltre la consigliera comunale di Reggio Emilia e fondatrice del movimento Italiani senza cittadinanza, Marwa Mahmoud insieme alla lista dei sindaci che vede in testa il fiorentino Dario Nardella e il bergamasco Giorgio Gori.

Quando si leggono i nomi della nuova classe va tenuto conto che la maggioranza fa riferimento alla segretaria Schlein ma il resto sono uomini e donne dell’ex sfidante (sconfitto) ma anche neo presidente del partito Stefano Bonaccini.

L’elenco completo:

Alessandro Alfieri, Enzo Amendola, Teresa Armato, Cinzia Aruta, Debora Badiali, Breda Barnini, Davide Baruffi, Lorenzo Basso, Federico Benini, Mauro Berruto, Massimo Bettin, Goffredo Bettini, Francesco Boccia, Laura Boldrini, Simona Bonafè, Stefania Bonaldi, Enrico Borghi, Marco Boschini, Elisabetta Bozzarelli, Sarah Brizzolara, Enza Bruno Bossio, Barbara Cadoni, Stefano Caliandro, Giulio Calvisi, Vanessa Camani, Valeria Campagna, Adalisa Campanelli, Eleonora Campoli, Susanna Camusso, Niccolo Carboni, Rosa Cascella, Arianna Censi, Francesco Cerasani, Valentina Chinnici, Fabio Ciconte, Marica Cirone Di Marco, Caterina Conti, Annalisa Corrado, Andrea Corsini, Silvia Costa, Jasmine Cristallo, Valentina Cuppi, Simone D’Angelo, Alfredo D’Attorre, Cecilia D’Elia, Luciana Dalu, Cesare Damiani, Michela De Biase, Piero De Luca, Alessia De Santis, Titti De Simone, Emilio Del Bono, Ivana Della Portella, Graziano Delrio, Giuseppe Di Cristina, Enrico Di Stasi, Mia Diop, Sara Endrizzi, David Ermini, Emanuele Felice, Sara Ferrari, Floriana Fioretti, Chiara Foglietta, Enzo Foschi, Marco Furfaro, Paolo Furia, Annamaria Furlan, Andrea Gaddari, Federico Gianassi, Manuela Giraudo, Giorgio Gori, Danilo Grossi, Elisabetta Gualmini, Cecilia Guerra, Giovanna Iacono, Leila Kechoud, Marco Lacarra, Francesco Laforgia, Giorgio Laguzzi, Piero Latino, Camilla Laureti, Cecilia Lazzarotto, Matteo Lecis Coco-Ortu, Daniele Leodori , Stefano Lepri, Sergio Lima, Maria Locanto, Marta Logli, Alberto Losacco, Marwa Mahamood, Pierfrancesco Majorino, Raffele Mammoliti, Claudio Mancini, Laura Manta, Francesca Marchetti, Salvatore Margiotta, Stefania Marino, Meri Marziali, Claudio Mastrangelo, Davide Mattiello, Matteo Mauri, Michele Mazzarano, Antonio Mazzeo, Federica Mazzoni, Jacopo Melio, Simona Meloni, Valentina Mercanti Franco Mirabelli, Antonio Misiani, Monia Monni, Roberto Morassut, Roberta Mori, Antonio Mumolo, Rossella Muroni, Alessandra Nardini, Simone Negri, Marco Nicolai, Victoria Oluboyo, Andrea Orlando, Daniela Osculati, Andrea Pacella, Ubaldo Pagano, Erasmo Palazzotto, Enrico Panunzi, Alice Parma, Giulia Pelucchi, Antonella Pepe, Anna Paola Peratoner, Andrea Pertici, Emma Petitti, Maurizio Petracca, Stefania Pezzopane, Elena Piastra, Teresa Piccione, Raffaele Piemontese, Maria Pia Pizzolante, Barbara Pollastrini, Giacomo Possamai, Elettra Pozzilli, Giuseppe Provenzano, Lia Quartapelle, Clara Raiola, Davide Ranalli, Elena Righini, Luca Rizzo Nervo, Lorenzo Rocchi, Gaia Romani, Monica J.Romano, Paola Romano, Nadia Romeo, Matteo Rossi, Alessia Rotta, Antonio Rubino, Sandro Ruotolo, Alessandra Salvatore, Monica Sambo, Mattia Santori, Marco Sarracino, Anna Scavuzzo, Arturo Scotto, Marina Sereni, Camilla Soru, Serena Spinelli, Cristina Tajani, Katia Tarasconi, Raffaele Topo, Livia Turco, Stefano Vaccari, Massimiliano Valeriani, Daniele Valle, Luca Vecchi, Giovanna Viola, Yelenia Zambito, Sandra Zampa, AlessandroZan.

Riccardo Annibali

