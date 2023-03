Una crescita significativa che può essere ovviamente ricondotta all’effetto primarie, vinte dalla neo segretaria Elly Schlein. Il Partito Democratico si gode gli effetti del “popolo dei gazebo” che hanno incoronato la sua nuova leader e viene trascinato all’insù nella Supermedia di YouTrend per l’agenzia Agi.

I Dem salgono infatti di quasi due punti in 14 giorni scavalcando il Movimento 5 Stelle che negli scorsi mesi avevano progressivamente ‘rubato’ una fetta di elettorato scontato proprio al partito precedentemente guidato da Enrico Letta.

Secondo la Supermedia YouTrend/Agi, che include sondaggi realizzati dal 23 febbraio al’8 marzo dagli istituti EMG (date di pubblicazione: 6 marzo), Euromedia (5 marzo), Noto (28 febbraio), Quorum (6 marzo), SWG (27 febbraio e 6 marzo) e Tecné (25 febbraio e 4 marzo), vede sempre in testa Fratelli d’Italia.

Il partito della premier Giorgia Meloni è però in calo di oltre mezzo punto al 29,3%, risentendo delle difficoltà dell’esecutivo in particolare sulla gestione della tragedia di Cutro.

Il Partito Democratico, come già accennato, guadagna l’1,9 per cento in due settimane e si porta al 18,8% scavalcando i 5 Stelle: i grillini di Giuseppe Conte perdono un punto e mezzo in 14 giorni. Tra i partiti di maggioranza la Lega di Matteo Salvini si riporta sopra quota nove per cento, mentre Forza Italia è sostanzialmente stabile al sette per cento.

Fuori dalla maggioranza invece il Terzo Polo di Calenda e Renzi si porta al 7,6% (+0,2%), mentre l’Alleanza Verdi-Sinistra risente come il Movimento 5 Stelle del nuovo corso del Pd di Schlein. La ‘federazione’ dei due partiti di Fratoianni e Bonelli cala di oltre mezzo punto scivolando sotto quota tre per cento. Tra gli alti partiti quindi ci sono +Europa al 2,3%, Italexit al 2,1%, Unione Popolare all’1,4% e Noi Moderati all’1,2 per cento.

Supermedia liste

FDI 29,3 (-0,6)

PD 18,8 (+1,9)

M5S 15,9 (-1,4)

Lega 9,2 (+0,3)

Terzo Polo 7,6 (+0,2)

Forza Italia 7,0 (-0,1)

Verdi/Sinistra 2,8 (-0,6)

+Europa 2,3 (-0,1)

Italexit 2,1 (+0,2)

Unione Popolare 1,4 (-0,2)

Noi Moderati 1,2 (+0,2)

Supermedia coalizioni

Centrodestra 46,7 (-0,2)

Centrosinistra 23,9 (+1,2)

M5S 15,9 (-1,4)

Terzo Polo 7,6 (+0,2)

Italexit 2,1 (+0,2)

Altri 3,8 (=)

