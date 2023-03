Uniti nella piazza antifascista di Firenze di sabato 4 marzo, mentre nelle ‘retrovie’ sono in lotta per accaparrarsi lo stesso elettorato. Parliamo di Elly Schlein e Giuseppe Conte, neo segreteria del Partito Democratico e leader del Movimento 5 Stelle: secondo il sondaggio di Swg per il telegiornale di La7, il primo che può ‘contare’ realmente l’effetto delle primarie vinte da Schlein, vede i Dem in netta risalita proprio ai danni dei grillini.

In testa resta sempre Fratelli d’Italia, il partito della premier Giorgia Meloni resta saldamente primo col 30,7% delle intenzioni di voto secondo Swg, stabile rispetto a sette giorni fa.

La notizia politicamente più rilevante però è alle spalle di FdI. Il Partito Democratico avanza di oltre due punti e mezzo in una settimana e si riporta al secondo posto a quota 19%. Risalita ai danni in particolare dei 5 Stelle di Conte, che al contrario calano al 15,7% perdendo quasi un punto e mezzo nello stesso periodo di tempo.

Il centrodestra resta però forte, segno che per ora gli scossoni dovuti all’elezioni di Schlein a segretaria del PD restano tutti interni all’area di centrosinistra. La Lega infatti guadagna uno 0,1% portandosi vicina alla quota nove per vento, mentre Forza Italia ‘veleggia’ al 6,6%.

Un importante segnale arriva anche dal Terzo Polo di Azione e Italia Viva, i due partiti di Carlo Calenda e Matteo Renzi (verso lo scioglimento per un movimento unico) che sale all’otto per cento guadagnando quasi un punto in sette giorni.

La stessa percentuale viene invece persa dall’Alleanza Verdi Sinistra di Bonelli e Fratoianni, che probabilmente risente a sua volta della recente elezioni di Schlein a segreteria Dem, che potrebbe spostare su posizioni più di sinistra il partito.

Stesso effetto negativo per +Europa che cede anche lei otto decimi di punto scendendo al 2,1%.

Redazione

© Riproduzione riservata

Carmine Di Niro