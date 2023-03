Gli effetti delle primarie Pd sui sondaggi, anzi di Elly Schlein sui partiti. L’ultima Supermedia Agi Youtrend registra il sorpasso del Partito Democratico sul Movimento 5 Stelle. Sorpasso in testa, ora al secondo posto i dem, sull’onda dell’entusiasmo che ha portato all’elezione a sorpresa e in una rimonta inedita e storia di Schlein (prima donna al vertice del partito) su Stefano Bonaccini che era risultato nettamente staccato nel voto nei circoli. Complessivamente gli equilibri tra i partiti così come tra le coalizioni restano immutati. Il sondaggio è stato ponderato al 2 marzo su sondaggi realizzati dal 16 febbraio all’1 marzo.

Fratelli d’Italia resta nettamente e saldamente in testa. Rispetto all’ultima indagine del 16 febbraio il partito della premier Giorgia Meloni guadagna perfino lo 0,2% e sale al 30,4%. La Lega perde mezzo punto, è all’8,8%, Forza Italia è al 7,1%, Noi Moderati all’1,0%. Il centrodestra resta nettamente la coalizione più popolare con circa il 47% dei consensi. Tutte le opposizioni restano staccate. Non è escluso che la strage dei migranti a Cutro come le modifiche al Superbonus non possano modificare in corsa le misure.

Tuttavia neanche se Pd e M5s decidessero di mettersi insieme riuscirebbero a sfiorare il centrodestra. Ieri l’apertura di Giuseppe Conte a Elly Schlein, con tanto di auspici di una nuova era e una nuova strutturazione all’insegna del dialogo con lo stesso M5s. Le primarie hanno mosso le acque immobili del Pd in stato catatonico dai risultati pesanti e deludenti delle politiche dello scorso settembre. Le urne hanno mobilitato voti soprattutto dall’esterno del partito. Non era mai successo che il risultato delle primarie ribaltasse quelli degli iscritti nei circoli, sempre le primarie avevano portato a una crescita nei sondaggi. La Supermedia ha fatto registrare un balzo dell’1,3% fino al 17,2% per i dem.

Scende invece al terzo posto il Movimento 5 Stelle, in calo di quasi un punto percentuale, dello 0,8%, è al 17%. Definita un’incognita quella del Terzo Polo: “Ad oggi, la federazione tra Azione e Italia Viva è in leggera discesa, intorno al 7%, e si ritrova ormai insidiata da Forza Italia. La vittoria di Schlein però, secondo molti, potrebbe aprire nuovi spazi di crescita anche per la creatura di Renzi e Calenda”. Da quelle parti si è proprio esultato, sono stati profetizzati scenari interessanti, per il Terzo Polo che va sempre più verso il partito unico. Seguono Verdi/Sinistra al 3,3%, +Europa al 2,4%, Italexit all’1,9%, Unione Popolare all’1,7%.

La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 16 febbraio al 1 marzo, è stata effettuata il giorno 2 marzo sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Demos (data di pubblicazione: 25 febbraio), EMG (27 febbraio), Euromedia (22 febbraio), Ipsos (25 febbraio), Ixè (22 febbraio), Noto (28 febbraio), Piepoli (27 febbraio) SWG (20 e 27 febbraio) e Tecnè (18 e 25 febbraio).

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

© Riproduzione riservata

Antonio Lamorte