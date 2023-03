Elly Schlein non è certo nuova ad attacchi di questo tipo, minacce e offese antisemite. “Schlein la tua faccia è già un macabro destino”, si legge in una scritta nera apparsa questa mattina a Viterbo, su un muro in via delle Fortezze. Nessuna firma ma una svastica a corredare l’insulto. Immediata la solidarietà da parte di tutto l’arco politico e dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La premier ha espresso “solidarietà alla segretaria del Pd, Elly Schlein, vittima di un atto vergognoso e indegno. La scritta offensiva accompagnata dal disegno di una svastica su un muro nella città di Viterbo è un gesto da condannare con assoluta fermezza” in una nota diramata dalla Presidenza del Consiglio.

“Minacce inaccettabili a cui bisogna reagire con fermezza. Non lasciamoci intimidire dall’odio e dalla violenza”, ha dichiarato in un tweet Ruth Dureghello, presidente della Comunità ebraica di Roma. L’Osservatorio antisemitismo aveva riportato nell’ultima relazione annuale degli attacchi rivolti anche a chi è considerato ebreo senza esserlo, come Schlein. E aveva registrato un aumento considerevole di meme e messaggi considerevoli nei confronti della deputata dem nei giorni precedenti al voto delle Primarie. Rispetto al 2021 gli atti discriminatori erano in generale saliti.

Schlein in particolare è stata descritta come ebrea aschenazita in un post che aveva preso a circolare sui social lo scorso ottobre e che aveva raggiunto massima popolarità nei giorni precedenti alle primarie. L’ex vice Presidente della Regione Emilia Romagna veniva anche definita “mega miliardaria”, “figlia di un luminare”. E ancora: “Mai visto un povero. Mai vista una fabbrica. Mai vista una casa popolare. Mai lavorato”.

L’Osservatorio spiegava che in casi come questo “aschenazita” non viene usato per indicare le comunità ebraiche che a partire dal Medioevo si sono stanziate nella Valle del Reno e tra l’Europa centrale e orientale, quanto piuttosto per indicare gli ebrei come gli ideatori di complotti per scalare il potere fino a reggere le sorti e gli equilibri del mondo. Spesso e volentieri Schlein è stata accostata al finanziere George Soros, accusata delle stesse teorie complottiste sui gruppi Telegram.

E intanto l’effetto della sua elezione si vede nei sondaggi: secondo l’ultima rilevazione SWG per La7 il Partito Democratico, dopo le primarie, è salito ancora del 2,6% fino al 19%, ormai stabilmente secondo partito con il Movimento 5 Stelle nettamente staccato negli orientamenti di voto.

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

© Riproduzione riservata

Antonio Lamorte