Ci risiamo. Per Boris Johnson ci sono nuovi guai mediatici per l’ormai noto scandalo del ‘Partygate’, l’inchiesta che lo vede protagonisti di riunioni e vertici, spesso a base alcolica, avvenuti durante il periodo del lockdown in Gran Bretagna causa epidemia di Coronavirus.

In una serie di 4 immagini pubblicate oggi in esclusiva dalla tv ITV, si vede BoJo bere assieme ad altre persone riuniti attorno ad un tavolo del numero 10 di Downing Street, la residenza del premier.

Un party avvenuto il 13 novembre 2020, una festa d’addio per celebrare Lee Cain, direttore delle comunicazioni del primo ministro e in procinto di andare in pensione. Le immagini non sembrano a prova di smentita, come evidenzia la stessa ITV: il premier conservatore è in piedi e sembra tenere un discorso assieme a diverse persone, almeno sei, mentre regge in mano un bicchiere di spumante o champagne. Accanto a Johnson si vede su una sedia la sua valigetta rossa, quella che contiene le carte riservate al premier, mentre sul tavolo si notano due bottiglie di champagne o spumante, quattro bottiglie di vino e una di gin.

All’epoca dei fatti, novembre del 2020, la legge britannica per contenere l’epidemia di Sars-Cov-2 consentiva solo a due persone di famiglie diverse di riunirsi al chiuso.

Exclusive: ITV News obtains pictures of Boris Johnson drinking at a Downing Street party during lockdown in November 2020.

The photos cast doubt on the PM’s claims he was unaware of rule-breaking in No 10 during the pandemic.

See the images here:https://t.co/KsSuFhcNm8

— ITV News (@itvnews) May 23, 2022