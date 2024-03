Cinque persone sono state prese in ostaggio in un caffè in Olanda nella città di Ede, una località rurale di mercato a 85 chilometri a sud-est di Amsterdam. Secondo media locali, l’autore del sequestro avrebbe detto di essere in possesso di ordigni esplosivi. La segnalazione è arrivata intorno alle 6:30 di questa mattina, dove fino a tarda notte era in corso una festa, e dove un uomo mascherato e armato di esplodivi sarebbe entrato nel locale minacciando di farlo saltare in aria. È stata avviata una trattativa sul rilascio degli ostaggi. Lo ha reso noto la polizia, precisando che gli agenti hanno evacuato circa 100 abitazioni nella zona che è stata immediatamente bloccata al traffico. Sul posto sono dispiegate le forze speciali.

Aggiornamenti nella diretta sottostante

⚡️ Hostage-taking in the Netherlands

In the town of Ede, an unidentified man has taken five hostages in a cafe and has been holding them for five hours.

The masked man claims to have a bag full of bombs. Police have deployed bomb squads, and residents of nearby houses have… pic.twitter.com/V1XsZtyrhv

— NEXTA (@nexta_tv) March 30, 2024