A ritrovare il corpo di Antonella Di Massa, la donna di 51 anni, scomparsa a Ischia lo scorso 17 febbraio, sono stati gli inviati di “Chi l’ha visto?“. Il cadavere non molto distante dal luogo dove era stata rinvenuta la sua auto, una Fiat Panda di colore bianco. Solo l’ultimo caso di cronaca risolto dal programma Rai condotto e guidato da Federica Sciarelli, che oggi su La Stampa ha chiarito i dettagli del ritrovamento e parlato del metodo di successo della trasmissione.

Il metodo ‘Chi l’ha visto?’

“Chi l’ha visto possiede un’enorme esperienza risalente ai tempi di Telefono giallo. La nostra riflessione si concentra ogni volta non solo su come condurre gli appelli televisivi, ma anche su come organizzare le ricerche. Il nostro approccio consiste nel recarci nell’ultimo luogo in cui la persona è stata avvistata e partire da lì. Procediamo per passi, in cerchi concentrici, per esplorare in modo completo. La nostra guida è l’esperienza. Cerchiamo di fare ragionamenti, non siamo un programma di cronaca. Io controllo tutto e che sono molto attenta al linguaggio, e a non urtare la sensibilità dei familiari o dei telespetttatori. In trasmissione ci sono solo le parti coinvolte, non facciamo talk”.

La pista

Con Antonella Di Massa la troupe ha seguito il percorso che la donna, che la mattina della scomparsa era andata a fare la spesa e aveva parlato con i negozianti delle figlie e dell’Università: “Abbiamo parlato con i residenti nelle vicinanze del punto in cui termina la copertura delle telecamere – continua Sciarelli – e un signore ha riferito di averla notata, mentre un’altra donna l’ha vista scendere per quella strada. L’operatore Marco Monti e l’inviato Francesco Paolo Del Re hanno seguito il percorso, notando un agrumeto apparentemente abbandonato dietro a un cancello semi aperto. Marco è entrato e l’abbiamo trovata a soli duecento metri dalla segnalazione più recente”.

Un abitante della zona, dove è stato ritrovato il corpo, aveva indicato quel campo ai ricercatori: “Da li dovrebbero essere passati. Non sappiamo se il corpo era già lì, oppure se vi è stato portato in un secondo momento”. Ora l’indagine chiarirà numerosi aspetti, eppure, le ricerche della donna erano state sospese: “In trasmissione abbiamo mostrato il documento ufficiale di sospensione, ma non dovete chiedere a me il perché dello stop. Noi abbiamo deciso di continuare. Ora bisogna stabilire quando è morta”.

Sciarelli e la conduzione di ‘Chi l’ha visto?’: “Ho pensato di lasciare”

Sono vent’anni che Federica Sciarelli guida e conduce Chi l’ha visto, ma ha ammesso con sincerità di aver pensato di abbandonare il programma: “Ci ho riflettuto qualche tempo fa, tutto questo dolore mi rimane addosso. Ma la Rai mi ha ricordato gli ottimi dati di ascolto e il fatto che ormai sono identificata con la trasmissione. Sono rimasta”.

