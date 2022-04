Titolare di un bar ucciso a colpi di pistola all’interno del suo locale. E’ quanto accaduto in serata a Barletta dove ignoti hanno fatto irruzione al Morrison’s revolution, in via Rionero al quartiere Borgovilla, uccidendo, in circostanze ancora da chiarire, Giuseppe Tupputi, 43enne che lascia la moglie (con la quale gestiva l’attività) e due figlie, di cui una di appena due mesi.

Inutili i tentativi di soccorso dei sanitari del 118 che quando sono arrivati nel bar hanno soltanto potuto constatare il decesso dell’uomo, raggiunto da almeno uno dei tre proiettili esplosi. Le indagini sono affidate alla polizia che non esclude nessuna pista anche se quella in questo momento battuta porterebbe all’ipotesi di una rapina finita nel sangue, forse in seguito al tentativo di reazione di Tupputi.

Sul luogo dell’omicidio, oltre a polizia, carabinieri e 118, si è radunata una folla di circa un centinaio di persone. Tupputi era molto conosciuto nella zona. Abitava poco distante dal bar che portava avanti insieme alla moglie Giusy. Quest’ultima è stata colta da un malore quando è giunta al “Revoluton’s Morrison” e ha realizzato quello che era da poco accaduto.

E’ caccia ai responsabili di quanto accaduto. Non è chiaro se ad entrare in azione sia stata una solo persona. Saranno le immagini delle telecamere di videosoveglianza presenti nella zona ad aiutare gli investigatori.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giovanni Pisano