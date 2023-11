Idf: trovate armi e risorse di Hamas, ma nessun ostaggio nell'ospedale

Nell’area dell’ospedale di al Shifa, interessata dall’operazione dell’esercito israeliano, sono state trovate armi e risorse di Hamas che “indicano la presenza del gruppo terroristico” ha annunciato l’Idf. Non ci sarebbero indicazioni di ostaggi israeliani nell’ospedale, ma il blitz potrebbe portare “informazioni di intelligence sui rapiti”. L’esercito ha anche sottolineato come non ci siano state “frizioni” tra soldati, medici e pazienti.

A cura di Redazione