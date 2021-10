“Noi ringraziamo di cuore il nostro sacerdote Padre Victor Alozie che il sabato 9 ottobre 2021 concluderà formalmente il suo servizio pastorale presso la nostra parrocchia“. Con questa comunicazione la Parrocchia San Giuseppe e Sant’Ignazio della Masseria Grande, zona di via Montagna Spaccata del quartiere Pianura di Napoli, annuncia la fine della missione pastorale del sacerdote.

“Dopo quattro anni di guida spirituale e pastorale ai nostri fedeli sabato 9 ottobre alle ore 18:30 (Padre Victor ndr) celebrerà nella nostra chiesa la Santa Messa di ringraziamento e di saluti“. Nel post si annunciano anche i prossimi impegni del parroco che “Partirà per Salerno, il luogo del suo nuovo apostolato“. Tutti i fedeli, quindi, fanno “I nostri affettuosi auguri di ogni bene e benedizione a Padre Victor per il suo nuovo incarico. GRAZIE!“.

Nei commenti al post Enza dice: “Il Signore ti benedica sii sempre santo e santificatore grazie x averci guidato spiritualmente ed amare di più il Signore ti auguro ogni bene“, così come Fiorenza: “Grazie per tutto quello che hai fatto per noi. Dio ti benedica don“. Infine Concetta: “Ci dispiace veramente tanto. Pianura ha bisogno di un sacerdote come lui, che non solo con le parole ma sopratutto con le OPERE ha dimostrato vicinanza ai fedeli in tutti i momenti belli e brutti. Grazie Padre, per tutto. Ci mancherai“.

Piero de Cindio Esperto di social media, mi occupo da anni di costruzione di web tv e produzione di format

© Riproduzione riservata

Piero de Cindio