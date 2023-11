A 13 anni si toglie la vita. È successo a Palermo, dove un ragazzo si è suicidato. La procura dei minori e la procura ordinaria hanno aperto un’inchiesta per istigazione al suicidio perché si sospetta che il giovane 13enne sia stato vittima di episodi di bullismo, forse per via del suo orientamento sessuale. L’allievo della scuole media ‘Vittorio Emanuele Orlando’ si è ucciso sabato sera nella sua abitazione, dopo che i genitori erano usciti. A nulla è valsa la chiamata al 118 e l’arrivo dei soccorritori.

Le indagini per istigazione al suicidio

I carabinieri stanno indagando sul passato del giovane 13enne che si è tolto la vita. Per l’Ansa, il ragazzo ha subito diversi episodi di bullismo: sarebbe stato deriso per il suo presunto orientamento sessuale. Il suo cellulare e il suo computer sono stati sequestrati, per cercare informazioni sugli atti di bullismo. Secondo quanto apprende sempre l’Ansa, già in alcune occasioni la dirigente scolastica avrebbe segnalato alla famiglia il disagio del ragazzo. Ora la scuola ha sospeso ogni attività.

