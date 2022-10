A fine partita, in lacrime a bordo campo, la pallavolista Paola Egonu, la più forte atleta italiana, una delle azzurre più forti di sempre, e una delle più forti al mondo si è lasciata andare a uno sfogo che sarebbe una notizia clamorosa: “È stancante. Mi hanno chiesto perché sono italiana. Questa è l’ultima partita che faccio con la Nazionale”. Una dichiarazione parzialmente smorzata alla Rai ai cui microfoni Egonu ha detto: “Sono molto stanca adesso, potrei prendermi una pausa dalla nazionale, non dico però di lasciarla. La prossima estate si vedrà”.

Lo sfogo è arrivato a fine partita, dopo il 3-0 agli Stati Uniti. Le Azzurre hanno conquistato così il bronzo al Mondiale di volley. Al margine della zona mista Egonu è crollata in lacrime con il suo procuratore Marco Reguzzoni: “Mi hanno chiesto anche se fossi italiana … questa è la mia ultima partita in Nazionale, sono stanca. Non puoi capire. Vinciamo grazie a me, ma soprattutto quando si perde è sempre colpa mia …”. Il video è stato rubato da un tifoso e ha fatto rapidamente il giro dei social network. Un altro video molto visualizzato ha ripreso invece Egonu mentre abbracciava lungamente in campo il libero della nazionale Monica De Gennaro.

Egonu gioca da questa stagione al VakifBank Istanbul, dov’è arrivata dopo aver vinto tutto con la maglia dell’Imoco Conegliano. “Per ora sono felice di vivere questo Mondiale, poi si vedrà. Sono fiera e sono grata ad avere le mie compagne che mi sopportano”, ha detto invece ai giornalisti nelle interviste post-gara Egonu. È anche grazie a lei se l’Italia negli ultimi anni è diventata una potenza nella pallavolo femminile: con la schiacciatrice in campo le azzurre hanno conquistato un argento al Mondiale 2018 e l’oro agli Europei l’anno scorso. Non è chiaro chi le avrebbe rivolto la frase e in quale contesto. “Dovete chiedere a chi l’ha detto”, ha commentato l’atleta a una domanda della Rai.

“Sono fiera della squadra, del gruppo e di me stessa. Perché oggi è stato veramente difficile scendere in campo. Sempre un onore portare addosso la maglia azzurra, vorrei però tanto avere un’estate libera per riposare come persona, per la mia testa. Non voglio togliere meriti alle mie compagne, ma ogni volta a essere presa di mira sono sempre io e si va a vedere come io ho sbagliato e come avrei potuto fare meglio“, ha detto in un’intervista a Sky. Potrebbe trattarsi anche di un semplice sfogo per il rimpianto di non essere riuscite a raggiungere la finale Mondiale, dove le Azzurre si presentavano da favoritissime.

A fine partita è arrivato infatti anche il commento di Raguzzoni, il procuratore che aveva raccolto lo sfogo di Egonu: “Paola è italiana al 100 per cento, nel 2022 è assurdo sentire ancora queste cose. Ma è stato lo sfogo di un momento. La pausa dall’azzurro? È normale, nella pallavolo di oggi i tornei si susseguono in maniera incessante, tra una settimana c’è già il campionato. Ma, assicuro, Paola non lascerà l’azzurro”.

#Egonu:

Per il suo sfogo dopo la vittoria per 3-0 dell’Italvolley sugli Stati Uniti nella finale per il terzo posto del #WWCH2022 pic.twitter.com/GwOF6veHKJ — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) October 15, 2022

Redazione