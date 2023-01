L’ala più conservatrice della Chiesa dovrà farsene una ragione: l’operato di Papa Francesco convince gli italiani. Il Pontefice argentino è da settimane al centro dell’attenzione: prima per le sue condizioni di salute e per l’ipotesi di nuove clamorose dimissioni dopo quelle di Joseph Ratzinger nel 2013, poi per la morte e i funerali proprio del suo predecessore Benedetto XVI, quindi per i tumulti all’interno della Chiesa con le parole al veleno dei suoi oppositori interni, a partire dall’ex segretario di Ratzinger, monsignor Georg Gänswein.

A rilevarlo è un sondaggio condotto da Ilvo Diamanti per Repubblica che evidenzia uno scenario duplice per il Vaticano: da una parte infatti la stima per Francesco, che convince sostanzialmente sette italiani su dieci, dall’altro una Chiesa che perde consensi.

La fiducia in Jorge Bergoglio si conferma elevata, quella più alta assieme solo al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, anche se non unanime come 10 anni al momento dell’elezione, quando toccava il 90% degli intervistati. Papa Francesco ancora oggi si vede confermare la “fiducia” da oltre due italiani su tre, il 68 per cento.

L’apprezzamento nei confronti del Papa, scrive Diamanti raggiunge i livelli più elevati fra le donne e nelle classi d’età adulte e anziane, ma è rilevante anche fra i più giovani (49%). Cambia invece il discorso in base al posizionamento politico: l’apprezzamento più alto nei confronti arriva dagli elettori del Pd (85%) e del Terzo Polo-Azione e Italia Viva (80%), ma è superiore al 70 per cento anche tra chi vota Forza Italia. Più tiepido il consenso registrato tra gli elettori di Movimento 5 Stelle e Fratelli d’Italia, mentre il dato peggiore si registra tra le fila degli elettori della Lega di Matteo Salvini, probabilmente anche per le posizioni agli antipodi sull’immigrazione.

Ben diverso invece il radicamento sociale della Chiesa, che nel corso degli anni appare sempre più in difficoltà. Solo il 20 per cento degli italiani frequenta i luoghi di culto almeno una volta alla settimana, un dato del 10% inferiore a chi non lo fa mai: dieci anni fa la proporzione era inversa, ricorda Diamanti.

Chiese frequentate sempre più esclusivamente dalla popolazione anziana: fra chi ha più di 65 anni, infatti, oltre il 26% afferma di andare a messa quasi ogni settimana. Una quota che si riduce al 12% fra le persone con meno di 30 anni. Questione che diventa anche di genere: fra gli uomini il 14% dichiara una pratica religiosa “regolare”, mentre fra le donne questa componente supera il 21 per cento.

