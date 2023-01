La bara di cipresso al centro del sagrato in piazza San Pietro, con sopra collocato un Vangelo aperto. Ad accogliere l’arrivo del feretro di Benedetto XVI, il Papa emerito scomparso il 31 dicembre scorso, trasportato dai sediari, è un lungo applauso delle migliaia di persone accorse questa mattina già all’alba in Vaticano per assistere ai funerali dell’ex pontefice tedesco.

A celebrarne i funerali il suo successore Papa Francesco, arrivato in sedia a rotelle intorno alle 9:25.

Il feretro di Benedetto XVI ha invece lasciato la Basilica di San Pietro alle 8:50 per consentire ai fedeli di recitare il Rosario nei minuti successivi.

Un evento storico, per la prima volta infatti i funerali di un pontefice saranno tenuti da un Papa, ‘colpa’ delle dimissioni di Joseph Ratzinger dell’11 febbraio 2013, prima volta nella storia della Chiesa.



Tante le bandiere in piazza, in particolare quelle tedesche, per salutare per l’ultima volta il Papa emerito scomparso all’età di 95 anni. Nei tre giorni scorsi sono state invece quasi 200mila le persone che gli hanno reso omaggio, con l’esposizione della salma per 72 ore all’interno della Basilica di San Pietro simbolo della cristianità. Per i funerali di questa mattina sono previste invece circa 100mila persone: al rito presenzieranno numerosi capi di Stato, oltre a 3700 sacerdoti da ogni parte del mondo.

Un rito che rispetto al protocollo tradizionale subirà alcune ovvie variazioni: non è prevista la processione dal Palazzo Apostolico né un conclave.

