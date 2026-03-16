In occasione delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, istituzioni, ricerca scientifica, industria biomedicale e mondo sportivo si sono confrontati all’Arena Experience di Casa Lombardia nel talk “Oltre la performance – Tecnologia e approccio multidisciplinare per una nuova idea di recupero e autonomia”, moderato dalla giornalista Fausta Sbisà di Lombardia Notizie. L’incontro ha esplorato come neuroscienze, tecnologia e innovazione stiano trasformando il concetto di recupero funzionale e di ritorno all’attività fisica, con particolare attenzione al mondo dello sport paralimpico. Ad aprire i lavori è stato Andrea Donnini, presidente della Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica (FRRB). “Gli atleti sono vere e proprie macchine da competizione e richiedono una preparazione e una messa a punto portate all’estremo. Oggi la ricerca biomedica si concentra su tre grandi fronti – medicina rigenerativa, analisi dei dati e medicina personalizzata – strumenti fondamentali per migliorare il recupero degli atleti e prevenire gli infortuni”.

Nel corso dell’incontro è intervenuto con un videomessaggio Fred Morini, osteopata, fisioterapista e psicologo, già ciclista professionista e oggi membro dello staff della Nazionale italiana di ciclismo. Morini ha spiegato che la vera evoluzione degli ultimi anni riguarda il monitoraggio continuo della vita dell’atleta, dentro e fuori dal campo, sottolineando come lo screening e l’analisi dei dati permettano di comprendere meglio il funzionamento del corpo e prevenire molte difficoltà prima che diventino problemi. Ha inoltre evidenziato che, in alcuni casi, dopo un infortunio un atleta riesce persino a migliorare le proprie performance grazie a una maggiore consapevolezza del proprio corpo e della dimensione psicologica.

Il ruolo della tecnologia nella gestione del dolore è stato al centro dell’intervento di Caterina Lande, Lifetech Product Marketing Manager di Theras. “Il dolore è un segnale di allarme del corpo. Quando diventa cronico può trasformarsi in una vera e propria malattia e avere un impatto significativo sulla vita quotidiana delle persone. La riduzione dell’attività fisica genera spesso un circolo vizioso che peggiora progressivamente la qualità della vita. Oggi però le neuroscienze e le tecnologie di neurostimolazione permettono di interrompere questo meccanismo e aiutare le persone a tornare a una vita attiva”.

Accanto alla dimensione scientifica e tecnologica, l’incontro ha dato spazio anche al valore sociale dello sport grazie alla testimonianza di Daniela Colonna Preti, presidente della polisportiva POLHA-VARESE APD APS, da oltre quarant’anni impegnata nella promozione dello sport per le persone con disabilità. Colonna Preti ha sottolineato come lo sport non sia solo competizione, ma anche inclusione, autonomia e benessere psicologico, spiegando che l’associazione lavora ogni giorno per motivare i ragazzi e dimostrare che lo sport è una possibilità concreta per tutti.

Ha chiuso il talk Gabriele Lanza, atleta della Nazionale italiana di para ice hockey, che ha raccontato il proprio percorso personale e il ruolo decisivo dello sport nel suo recupero dopo un incidente all’età di 11 anni. Ha spiegato come l’attività sportiva lo abbia aiutato a ripartire non solo fisicamente ma soprattutto mentalmente e come allenamento e routine gli abbiano dato la forza di tornare a credere nei propri obiettivi. Lanza ha poi lanciato un messaggio che sintetizza lo spirito dell’incontro: “Per chi vive una disabilità l’autonomia è tutto. L’assistenzialismo ha un costo, mentre l’autonomia restituisce dignità e qualità della vita. Ricerca, tecnologia e sport possono davvero aiutare le persone a vivere una vita piena e attiva”.

L’evento ha rappresentato l’ultimo appuntamento di “Oasi Life Experience”, il format ideato da Letizia Fontanelli di Ideaintegrale in occasione delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Il progetto tornerà – sempre in Piazza Città di Lombardia – durante il Fuorisalone dal 20 al 26 aprile 2026, confermandosi come uno spazio di dialogo e contaminazione tra innovazione e design.

© Riproduzione riservata

Redazione