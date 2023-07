Patrick Zaki è stato condannato a tre anni di carcere. Questo quanto appreso dall’ANSA da uno dei 4 legali dell’attivista per i diritti umani al termine dell’udienza odierna a Mansura, in Egitto. “Calcolando la pena già scontata – aggiunge l’avvocato Hazem Salah – si tratta di un anno e due mesi”. Sono stati infatti 22 i mesi di custodia cautelare passati in prigione, da quando nel 2020 era finito sotto accusa per le sue opinioni politiche. Alla stessa fonte, la legale Hoda Nasrallah ha fatto sapere che chiederà al governatore militare di annullare la sentenza, non soggetta ad appello o cassazione, o di far rifare il processo come è avvenuto nel caso di Ahmed Samir Santawy.

“Patrick è stato arrestato in tribunale in vista del suo trasferimento alla stazione di polizia di Gamasa”, aggiunge l’attivista egiziano per i diritti umani Hossam Bahga, fondatore dell’Egyptian Initiative for Personal Rights (Eipr), la stessa ong con cui ha collaborato Zaki.

Al termine del processo, il ragazzo è stato portato via dall’aula attraverso il passaggio nella gabbia degli imputati tra le grida della madre e della fidanzata che attendevano all’esterno. In aula erano presenti anche due diplomatici italiani assieme a rappresentanti di Stati Uniti, Unione Europea, Svizzera e Canada. Soltanto lo scorso 5 luglio si era laureato con 110 e lode, in collegamento video, presso l’Università Alma Mater di Bologna con una tesi su giornalismo, media e impegno pubblico nel corso di letterature moderne comparate post coloniali curriculum Gemma.

(in aggiornamento)

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco