Era diventato noto in tutto il mondo, a pochi giorni dall’invasione lanciata dal Presidente russo Vladimir Putin, lo scorso 24 febbraio, il nome di Zaporizhzhia. La centrale nucleare nel sudest dell’Ucraina è la più grande del Paese e d’Europa e da tempo ormai è occupata dalle forze di Mosca. Ed era stata raggiunta dalla guerra subito, a pochi giorni dall’inizio delle operazioni russe. Ed è uno dei fronti caldi, forse il più caldo, della guerra in questi giorni. E dove entro questa settimana è attesa la visita di un team dell’Agenzia Internazionale per l’energia atomica. Ma intanto continuano gli scontri a fuoco, le accuse incrociate, si focalizza l’attenzione e la pressione della comunità internazionale.

Secondo il sindaco della località, Dmytro Orlov, dieci persone sono rimaste ferite da attacchi russi. Di questi quattro erano dipendenti dell’impianto. I Paesi del G7 si sono detti intanto “profondamente preoccupati” per il rischio di incidenti nucleari e hanno sollecitato pieno accesso alla struttura al personale Aiea e il ritiro delle forze armate russe. Da Mosca il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha spiegato che la Russia è “interessata” alla missione e ritiene che tutti i Paesi dovrebbero esercitare pressioni sull’Ucraina affinché smetta di bombardare la centrale nucleare e di minacciare la sicurezza dell’Europa. Il capo dell’amministrazione militare-civile russe della regione di Zaporizhzhia, Yevgeny Balitsky, ha dichiarato, secondo quanto scrive l’agenzia Tass, di non aspettarsi grandi risultati dalla visita Aiea ma che sarà garantita comunque la sicurezza.

Il direttore generale dell’Aiea Rafael Mariano Grossi aveva annunciato la visita in mattinata su Twitter postando una foto con gli ispettori della Missione di supporto e di assistenza per la centrale. “Dobbiamo proteggere la sicurezza del più grande impianto nucleare dell’Ucraina e d’Europa. Sono orgoglioso di guidare questa missione che sarà a Zaporizhzhia alla fine di questa settimana”. La missione, secondo il Wall Street Journal, dovrebbe cominciare il 31 agosto e finire il 3 settembre. Della squadra, composta da 13 uomini e una donna, anche l’italiano Massimo Aparo.

The day has come, @IAEAorg‘s Support and Assistance Mission to #Zaporizhzhya (ISAMZ) is now on its way. We must protect the safety and security of #Ukraine’s and Europe’s biggest nuclear facility. Proud to lead this mission which will be in #ZNPP later this week. pic.twitter.com/tyVY7l4SrM

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) August 29, 2022