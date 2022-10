Il cantautore napoletano Enzo Gragnaniello ha sofferto un malore a Camigliano, alla fine del suo concerto nel comune in provincia di Caserta. La notizia è stata riportata dal media locale Caserta News. Gragnaniello stava lasciando il palco con la sua band quando all’improvviso si è accasciato. Preoccupazione per i fan dell’artista: le sue condizioni al momento non sono note.

Il concerto si è tenuto in Piazza Kennedy. L’artista si stava congedando dai fan quando ha accusato un malore e si è accasciato al suolo sotto gli occhi esterrefatti dei fan e degli addetti ai lavori. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 che ha trasportato d’urgenza il cantautore presso l’ospedale civile di Caserta. Sulle condizioni di salute del cantautore napoletano vige al momento stretto riserbo, ma la situazione nelle ultime ore sarebbe migliorata.

Gragnaniello è tra i cantautori napoletani più riconoscibili e autorevoli della sua generazione: ha 67 anni, originario dei Quartieri Spagnoli, dove vive ancora oggi, da bambino amico e compagno di scuola di Pino Daniele, autore di canzoni indimenticabili cantante da Mia Martini, Adriano Celentano e Andrea Bocelli. Passato alla storia anche il suo sodalizio con Roberto Murolo.

La sua carriera è ormai lunga quasi 40 anni. Ha esordito nel 1983 con l’album omonimo. Prima aveva formato il gruppo Banchi Nuovi, legato al comitato dei Disoccupati Organizzati. Il secondo album, Salita Trinità degli Spagnoli, del 1985, era stato ispirato dalla strada dove tutt’ora Gragnaniello vive. L’ultimo album lo ha pubblicato l’anno scorso, dal titolo Rint’ ‘o posto sbagliato.

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

© Riproduzione riservata

Antonio Lamorte